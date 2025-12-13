¿Libertad de expresión o deber de lealtad? Guillaume Meurice ataca a Radio Francia ante el tribunal laboral para impugnar su despido

Publicado el 10 de diciembre de 2025 a las 21:19 horas. Lectura: 2 min.







El comediante Guillaume Meurice exigió el miércoles la invalidación de su despido en 2024 por Radio Francia, que lo acusó de “falta grave” por llamar dos veces al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu “Nazi sin prepucio”.





Ante el tribunal laboral de París, el ex jugador del France Inter reclamó, a través de su abogado, unos 400.000 euros a su antiguo empresario y pidió la anulación de su despido por considerar que causaría “ataque a su libertad de expresión”.





“Los comediantes quizás tengan derecho a ir un poco más allá que el ciudadano medio”argumentó el maître Hugues Dauchez junto con Guillaume Meurice, que no habló durante la audiencia.





De un “cierta broma”Según expresión de su abogado, hubo mucha discusión durante estas tres horas de tensos debates.





Acusaciones de antisemitismo





En un sketch retransmitido en octubre de 2023 por France Inter, Guillaume Meurice propuso, para provocar miedo durante Halloween, un ” ocultar “ por Benjamín Netanyahu, “una especie de nazi pero sin prepucio”. Estos comentarios, realizados tres semanas después del ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza, provocaron una tormenta mediática.





Le valieron una advertencia de su dirección, acusaciones de antisemitismo y llevaron a Arcom, la autoridad reguladora de los medios de comunicación, a enviar una advertencia a Radio Francia.





También se presentó en su contra una denuncia por incitación al odio racial, pero se desestimó por falta de delito suficiente. “caracterizado”.





Guillaume Meurice, al considerarse absuelto por los tribunales, reiteró sus controvertidas declaraciones en antena en abril de 2024, lo que desencadenó una nueva polémica que llevó a su suspensión y su destitución en junio de 2024. “El señor Meurice tiene una lengua fuerte, no teme fracturar la opinión pública”se burló del abogado de Radio France, Eric Manca.





“Elegimos el más mínimo pretexto para justificar un despido”





Tras su despido, el humorista de 44 años, que se incorporó en septiembre a Radio Nova, donde presenta un programa semanal, habló de una “victoria ideológica” de la extrema derecha y denunció la “sed de obedecer” dirigentes de la radio pública.





“Se divirtió hasta el final, jugó una política de tierra arrasada”fustigó a Maître Manca, asegurando que Guillaume Meurice también había violado las misiones conferidas al servicio público de no “dividir al público”.





Mostrando una espesa colección de correos electrónicos escandalizados de oyentes, el abogado de Radio France consideró justificado el despido porque Guillaume Meurice habría “transmite un compromiso personal a través del humor” y habría violado su “deber de lealtad” hacia su empleador.





Visión radicalmente diferente desde el otro lado del listón. Según su abogado, Guillaume Meurice, por el contrario, respetó la carta. “la línea editorial” de la primera radio en Francia, que defiende el derecho a la impertinencia y pide ser “punk”.





“La broma que hizo fue exactamente la que le pedíamos que hiciera todos los días”estimó Maître Dauchez, asegurando que la dirección de Radio Francia había destituido a Guillaume Meurice porque “molestó a sus superiores”. “Elegimos el más mínimo pretexto para justificar un despido”aseguró el consejo, según el cual el periodista fue víctima de acoso moral en Radio Francia.





El abogado también solicitó la reclasificación en contratos indefinidos de unos 250 contratos que su cliente ha firmado con su empresario desde su primera aparición en el Inter en agosto de 2012. Según él, Radio Francia habría abusado de los habituales contratos de duración determinada (CDDU) con Guillaume Meurice, afirmación cuestionada por el abogado de la radio pública según el cual esta práctica es legal y está muy extendida en el sector audiovisual. La decisión quedó reservada hasta el 9 de febrero.