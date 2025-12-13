¿Qué está pasando en Benín?





Este domingo por la mañana se produjo un intento de golpe de Estado en Cotonú, capital de facto de Benín. Los soldados anunciaron en la televisión pública que destituirían del cargo al presidente Patrice Talon. Pero el gobierno de Benin dijo que el intento de golpe había “sido derrotado”. EL “Nuevas observaciones” hace balance de la situación.





¿Qué pasó?





Ocho soldados, con boinas de distintos colores y armados con fusiles de asalto, se presentan como los “Comité Militar por la Refundación” (CMR), anunciaron el domingo por la mañana en la televisión pública beninesa que habían destituido al presidente Patrice Talon.





Proclamaron a teniente coronel “presidente del CMR” y justificó su adquisición por “Continuo deterioro de la situación de seguridad en el norte de Benin”allá “descuido hacia los soldados caídos en el frente y sus familias abandonadas a su suerte”así como por “Promociones injustas en detrimento de los más merecedores”.









También denunciaron un interrogatorio “disfrazados de libertades fundamentales” por el poder y presentaron demandas sociales.









Pero en la mayor parte de la ciudad, los residentes se dedicaban a sus actividades habituales.





“Ante esta situación, las fuerzas armadas beninesas y su jerarquía, fieles a su juramento, se mantuvieron republicanas. Su respuesta permitió mantener el control de la situación y frustrar la maniobra”aseguró más tarde a la televisión Alassane Seidou, ministro del Interior de Benín. “Es un pequeño grupo de personas que sólo tienen televisión. El ejército regular recupera el control. La ciudad (Cotonú) y el país están completamente seguros”.dijo esta fuente.













¿Quién es el presidente Patrice Talon?









Una fuente militar confirmó que la situación era “bajo control” y que los golpistas no habían tomado “ni la casa del jefe de Estado”ni “la presidencia de la República. » “Es cuestión de tiempo hasta que todo vuelva a la normalidad. La limpieza avanza bien »continuó esta fuente.





Patrice Talon deberá entregar el poder en abril de 2026 durante las elecciones presidenciales, después de dos mandatos al frente de este pequeño país costero de África occidental con un sólido crecimiento económico, pero socavado por la violencia yihadista en su parte norte. La Constitución sólo autoriza dos mandatos como máximo. El principal partido de la oposición queda excluido de la carrera entre el partido gobernante y un oponente, dice ” moderado. “





Aunque es elogiado por el desarrollo económico de Benin, Patrice Talon es acusado regularmente por sus detractores de haber dado un giro autoritario en un país anteriormente elogiado por el dinamismo de su democracia.





¿Cuáles son las reacciones internacionales?





La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha condenado “Con firmeza esta acción inconstitucional que constituye una subversión de la voluntad del pueblo beninés”dicho “apoyar al gobierno y al pueblo (beninés) por todos los medios necesarios”en un comunicado de prensa.





La Unión Africana (UA) dijo que condenaba “firme e inequívocamente” el intento de golpe de Estado el domingo por la mañana en Benin contra el presidente Patrice Talon y pidió a los soldados que regresaran a sus cuarteles.





El presidente de la Comisión de la UA, Mahamoud Ali Youssouf, también instó, en una declaración publicada el X“todos los actores involucrados en el golpe intentan cesar inmediatamente todas las acciones ilegales” y a “regresar sin demora a sus obligaciones profesionales”.





¿Cuál es el contexto geopolítico?





La historia política de Benin ha estado marcada por varios golpes de Estado o intentos.





Este fue el caso en octubre de 1963, cuando un golpe militar dirigido por el coronel Christophe Soglo derrocó al gobierno. Luego, cuando los militares, que anteriormente habían devuelto el poder a los civiles en 1964, lo recuperaron en diciembre de 1965, confiando una vez más el liderazgo a Christophe Soglo, que entonces se había convertido en general. Luego preside un Comité Nacional de Renovación. En 1969 se produjo un nuevo golpe de Estado, esta vez derrocando a Émile Derlin Zinsou, para sustituirlo por una dirección militar presidida por Paul Emile de Souza.





Mucho más cerca de nosotros, el país ya había experimentado dos intentos de golpe de Estado bajo el presidente Patrice Talon, en 2020 y luego en septiembre de 2024.





África Occidental ha experimentado numerosos golpes de Estado desde 2020, en Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre de 2025, en Guinea-Bissau.