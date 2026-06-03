“Señor Barrot, su complacencia hacia Israel no puede continuar”

El Festival de Cannes de 2026 finalizó el 23 de mayo. La directora palestina Dima Youssef Hasan Yasin recordará durante mucho tiempo la acogida que le brindó Francia en esta ocasión. Aunque tenía un visado válido, pasó 24 horas en el centro de detención de Roissy-Charles-de-Gaulle y fue necesario intervenir al más alto nivel del Estado para evitar que fuera devuelta a Palestina. En cuanto al director Mohammed Alshareef, que vive en Gaza, fue invitado a presentar su película “Super Sila” en Cannes, pero Francia simplemente le negó la entrada en su territorio.

Hace unas semanas, fue Shawan Jabarin, líder de la ONG palestina de derechos humanos Al-Haq, ex vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, a quien también se le negó el visado Schengen por motivos de “seguridad”. Sin embargo, este eminente defensor de los derechos humanos se reunió con el presidente Emmanuel Macron en 2022. Contra el consejo del gobierno, el tribunal administrativo falló a su favor. Pero… el Ministerio del Interior le vuelve a negar el visado para el mes de junio.

En cuanto a Safaa Odah, caricaturista miembro de Cartooning for Peace y ganadora del Programa Pausa, todavía está esperando, junto con otros 32 ganadores, su visa para salir de Gaza. 750 académicos y artistas pidieron, en vano, a Francia que respete su palabra y les acoja…

Ha llegado el momento, señor Barrot, de aclarar la posición del Gobierno francés. No tenía sentido reconocer el Estado de Palestina, si su gobierno considera que los palestinos no son bienvenidos en Francia y que las razones de “seguridad” invocadas por Israel para restringir su libertad de circulación y de expresión deben ser validadas sistemáticamente a ojos cerrados…

Hace unos días, el gobierno israelí también secuestró una vez más en aguas internacionales a 430 personas que formaban parte de la flotilla Sumud destinada a prestar ayuda humanitaria a la población de Gaza. El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se jactó públicamente de haberlos sometido a violencia y tratos degradantes a través de un vídeo que él mismo se encargó de difundir. Se han denunciado varios casos de violación y agresión sexual.

Las torturas y los tratos degradantes que sufren diariamente los prisioneros palestinos, que no regresan a sus hogares al cabo de unos días, son conocidos y documentados desde hace mucho tiempo. Están orquestadas por el mismo gobierno israelí que hoy finge conmoverse cuando se perpetra una violencia similar contra los europeos. Sin embargo, esta violencia sistemática nunca ha provocado mucha reacción por parte del gobierno francés.

Esta vez, sin embargo, en lo que respecta a los europeos, los malos tratos sufridos por los activistas de la flotilla Sumud y el vídeo de Itamar Ben Gvir han suscitado una fuerte emoción en Europa.

Surgió una avalancha de reacciones, mucho más allá de la sospechosos habituales sobre estos temas, incluida una posición muy dura adoptada por el gobierno italiano de Giorgia Meloni. Después de varios días de silencio, finalmente decidió reaccionar el 23 de mayo prohibiendo a Itamar Ben Gvir venir a Francia.

De hecho, era lo mínimo que podía hacer en estas circunstancias, pero consideró oportuno combinar esta posición tardía con una condena totalmente inapropiada del propio acercamiento de la flotilla a Gaza, al mismo tiempo que se ocupaba de exculpar al criminal contra la humanidad Benyamin Netanyahu de las acciones de su Ministro de Seguridad Nacional. Esta complacencia constante y sostenida de su gobierno hacia el gobierno israelí de extrema derecha no puede continuar. Desde 2023, el gobierno de Netanyahu ha matado de hambre a Gaza. Destruyó toda la infraestructura del enclave y masacró a su población civil. Fomentó los innumerables crímenes de los colonos en Cisjordania y registró oficialmente una anexión de facto. Atacó e invadió territorio sirio y el sur del Líbano. Pudo hacer todo esto sin provocar ninguna reacción significativa de Francia y Europa más allá de comunicados de prensa tranquilizadores que no implicaban consecuencias concretas.

Desde mi posición en Bruselas, como presidente de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, observo con seriedad esta situación.

Lamentablemente, observo que Francia es hoy uno de los países europeos que más se opone en su propio territorio a toda forma de solidaridad con el pueblo palestino. También es una de las que más están frenando, en Bruselas, las medidas esenciales para obligar al gobierno racista y supremacista israelí a poner fin por fin a sus violaciones cotidianas del derecho internacional, a sus múltiples crímenes de guerra y contra la humanidad y a sus incesantes ataques contra sus vecinos de la región.

Ya es hora, señor Barrot, de poner fin a esta deriva. Están en juego la supervivencia de los palestinos y el reconocimiento de sus derechos legítimos. Se trata también de defender los derechos y libertades de los ciudadanos franceses. Por último, se trata del lugar de Francia en el mundo: esta actitud indigna del país de la Declaración de Derechos Humanos nos desacredita gravemente ante los demás pueblos en un momento en el que Francia y Europa, amenazadas tanto por Donald Trump como por la alianza de Vladimir Putin y Xi Jinping, necesitan sin embargo aliados más que nunca.

El gobierno francés debe decidir oficialmente por la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, por la suspensión de las exportaciones de armas a este país, por la prohibición de las importaciones procedentes de colonias ilegales israelíes en Cisjordania, por la persecución de colonos o soldados binacionales que hayan cometido crímenes, por sanciones también, más allá del caso de Itamar Ben Gvir, contra todos los líderes israelíes responsables de violaciones del derecho internacional, de crímenes de guerra o de haber hecho comentarios genocidas, por la introducción definitiva del “bloqueo” europeo. estatuto” para proteger a la Corte Penal Internacional y a sus jueces.

Sólo bajo estas condiciones el gobierno francés podrá finalmente estar a la altura del “país de los derechos humanos” y recuperar su lugar en un concierto de naciones donde la mayoría de nuestros socios hoy ven la cuestión palestina como una mancha en el rostro de Francia.