Capitán ruso, vínculo con un magnate iraní... Lo que sabemos sobre el engrasador de la flota fantasma de Putin abordado por Francia

Emmanuel Macron anunció este lunes 1 de junio el abordaje por parte de la Armada francesa de un petrolero con bandera camerunesa procedente de Rusia. La interceptación se produjo “a más de 400 millas náuticas (740 km, nota del editor) al oeste de la punta de Bretaña”detalló la prefectura marítima atlántica. Precisó en su comunicado de prensa que “el examen de los documentos confirmó las dudas sobre la irregularidad de la bandera exhibida”.

Se presentó un informe al fiscal de Brest, competente ante el tribunal marítimo, que abrió una investigación penal sobre “no justificación de la nacionalidad de un buque”, “defecto de bandera” Y “negativa a cumplir”. El Kremlin, a través de su portavoz, declaró este lunes que estaba considerando el abordaje “ilegal, rayano en la piratería internacional”.

La interceptación del petrolero “Tagor” es la cuarta de este tipo realizada por París después de las del Deyna y el Grinch, detenidos en el Mediterráneo en marzo y enero de 2026 respectivamente, y del Boracay, abordado en septiembre de 2025 frente a las costas de Bretaña mientras navegaba sin pabellón. Los tres barcos fueron inmovilizados y luego pudieron zarpar tras pagar multas.

Actualmente escoltado hasta un fondeadero para realizar controles, operación que debería durar entre 24 y 48 horas, el “Tagor” cuenta con 23 tripulantes, indicó la prefectura marítima. No se especificó su nacionalidad.

El capitán sin embargo “un ciudadano ruso” según la agencia rusa TASS, que atribuye la información a la embajada rusa en París. Se trata de Levitskyi Yuri Valeriovich, bajo sanciones ucranianas desde el 11 de abril de 2025, precisa el sitio web “Guerra y Sanciones”. El ruso de 55 años “se negó en múltiples ocasiones a cumplir las instrucciones de la Armada francesa”declaró este lunes la fiscalía de Brest, estimando que un “era necesario tomar el control del barco”.

Construido en 2005 por Samsung Heavy Industries en Corea del Sur, el “Tagor” fue llamado al principio “British Gannet”, “Piper” y “Priapus”. Primero enarboló la bandera de la Isla de Man, una dependencia de la Corona británica situada entre Inglaterra e Irlanda conocida por ser un paraíso fiscal, detalla el sitio especializado “VesselFinder”. A partir de 2018 está registrado como barco de las Islas Marshall, un archipiélago en el Pacífico; Luego aparece en 2022 bajo la bandera panameña.

En julio de 2024, el petrolero pasó a llamarse “Tagor”, sin información sobre el país de afiliación. Este lunes, las autoridades francesas denunciaron una bandera camerunesa falsa. El sitio “Guerra y Sanciones” atribuye al petrolero una bandera guineana falsa. Actualmente enarbolaba bandera de Madagascar, según el sitio web “Marine Traffic”.

Desde hacía una semana, el sistema de identificación del barco (AIS) no emitía ninguna señal indicando su posición, una forma habitual en la flota fantasma rusa de enmascarar sus movimientos. La última noticia fue que el “Tagor” navegaba frente a las costas noruegas, según Marine Traffic. Procedía del puerto de Oumba, en el extremo noroeste de Rusia, desde donde partió el 23 de diciembre, precisa el sitio. Según “VesselFinder”, el barco habría zarpado el 2 de mayo desde el puerto de Murmansk, en la misma provincia pero más al norte. Marine Traffic precisa que se dirigía hacia la localidad costera de Limbé, en Camerún, donde su llegada estaba prevista para el 15 de junio.

Anteriormente se enumeraron varias paradas. En particular, varias veces en Egipto (Suez, Port Said), en Rusia (Kozmino, Ust-Luga, Primorsk) o en China (Zhoushan, Ningbo), según el sitio web “Guerra y Sanciones”. También se han registrado puertos en otros países, en Tailandia, Vietnam, India, Grecia, Dinamarca, Estonia, Omán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Mohammad Hossein Shamkhani habría constituido un “enorme flota de petroleros y portacontenedores”detalla “Guerra y Sanciones”, para transportar petróleo iraní y ruso a pesar de las sanciones internacionales. Una red que generaría decenas de miles de millones de dólares en beneficios.