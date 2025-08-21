“Sembro comida, no odio”: un mensaje de Lula a Trump

Publicado el 17 de agosto de 2025 a las 10:15 am

Actualizado el 17 de agosto de 2025 a las 10:57 a.m.







En medio de una crisis diplomática y comercial con el poder principal del mundo, Luiz Inácio Lula da Silva Plante de la Vine en el Palacio Alvorada, en Brasilia, y compartió este momento en un video grabado por la Primera Dama, “Janja” Da Silva.









“Sembro comida, no violencia o odio”dijo el presidente brasileño de Donald Trump en el video publicado en sus cuentas X y Bluesky, donde lo vemos en Bermudas, de rodillas, manos llenas de tierra.





“Espero que algún día pueda visitar (el palacio presidencial) y que podamos discutir para que pueda conocer el verdadero Brasil”agregó el presidente izquierdista.









A principios de agosto, Donald Trump impuso a muchos productos brasileños de deberes aduaneros de hasta el 50 %, entre los más altos del mundo. Justificó esta decisión argumentando que la justicia de este país lidera un “Caza de brujas” Contra su aliado ideológico, el ex presidente de Far-Right, Jair Bolsonaro, intentó un intento de golpe de estado contra Lula en 2022.









Estos impuestos impuestos al segundo mercado de Brasil afectan las exportaciones clave de la primera economía en América Latina, como café, fruta o carne.





Además, Estados Unidos ha sancionado al juez a cargo del juicio de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, así como otros siete magistrados de la Corte Suprema.





Lula expresó su apoyo a la Corte Suprema y prometió “Defender (…) la soberanía del pueblo brasileño”. Jair Bolsonaro, quien arriesga hasta 40 años de prisión, sabrá su veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre.