Casi 300 pasajes diarios en las emergencias vinculadas al calor con el pico de agosto de la ola de calor

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 20 de agosto de 2025 a las 10:05 p.m. Lectura: 1 min.







El uso de la atención de emergencia vinculada al calor aumentó significativamente en Francia durante la ola de calor en agosto, este miércoles 20 de agosto, la Agencia de Salud Pública (SPF), con casi 300 emergencias diarias el miércoles 20 de agosto, con casi 300 emergencias en la cima del episodio.









“El uso de la atención para el indicador sanitario compuesto de Icanicule experimentó un pico entre el 11 y el 17 de agosto, con un máximo de 286 pases de emergencia y 67 consultas de médicos SOS”resume la agencia de salud en un balance durante el período del 8 al 18 de agosto.





Esto corresponde al paso de una ola de calor importante en Francia, el segundo del verano después de un primer episodio a fines de junio y principios de julio, donde muchos departamentos fueron colocados en naranja, incluso vigilancia roja para algunos de ellos.





El 60 % de las hospitalizaciones son personas de 75 años o más





El indicador de Icanicule se usa para dar una primera idea, aún muy fragmentada, de los efectos sobre la salud de la onda de calor. Compila el uso de atención de emergencia (pasajes de emergencia en el hospital o exige médicos SOS, para patologías directamente relacionadas con la deshidratación de calor, la hipertermia o el golpe de calor …) en los departamentos afectados por vigilancias naranjas o rojas.









En la cima de este episodio de Heat, alrededor del 15 de agosto, los pases de emergencia relacionados con el calor excedieron regularmente los 250 por día en los departamentos interesados. Sin embargo, esto permanece por debajo de los más de 600 pasajes identificados para el 1 de julio, un pico del primer episodio de altas temperaturas.





Los ancianos siguen siendo los más afectados: “Las personas de 75 años y más representaban alrededor del 60 % de las hospitalizaciones después de un pasaje para Icanifule” Durante el calor de agosto, especifica la salud pública Francia.





Pero los otros grupos de edad también se ven afectados por el aumento de la atención de emergencia. “Los niños de 15 a 44 años se vieron más afectados por la hipertermia, y representaban del 40 al 60 % de la actividad por esta causa”Notablemente señala la agencia de salud.





Esta primera evaluación no permite predecir la mortalidad vinculada a la onda de calor, porque los efectos del calor no son todos directos e inmediatos. La salud pública Francia generalmente necesita un mes para calcular el número de muertes en exceso en comparación con la normalidad, luego aún más tiempo para estimar cuántas personas están realmente muertas debido al calor.





Las temperaturas de puntuación, como las registradas recientemente, ilustran la multiplicación e intensificación de las ondas de calor en Europa, una consecuencia directa del calentamiento global según los científicos.