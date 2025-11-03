“En París-8 y en otros lugares, es hora de que la izquierda se recupere contra el veneno del antisemitismo”





En Oriente Medio está surgiendo una frágil esperanza: la de ver finalmente llegar a su fin la pesadilla de los últimos dos años. Pero en Francia los sembradores de odio no se han desarmado: el discurso antisemita se está volviendo común y se impone sin resistencia real en el campo antirracista. Este veneno amenaza nuestros cimientos y nuestros valores comunes. Es hora de que la izquierda actúe en conjunto.





París-8: el 7 de octubre glorificado





El 15 de octubre, en la Universidad París-8-Vincennes-Saint-Denis, una reunión pública sobre Palestina se convirtió en una manifestación para glorificar a Hamás. A la pregunta: “¿Condenas el 7 de octubre?”los doscientos participantes respondieron: ” No. “ El orador añadió: “El 7 de octubre estábamos preparados para ello. » Un representante del FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina) declaró que “El sionismo amenaza al mundo entero”retomando así la retórica de los “Protocolos de los Sabios de Sión”.





Apoyar a una organización terrorista, antisemita, sexista y homofóbica ya es algo grave. Pero glorificar el 7 de octubre es aprobar la mayor masacre de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, es exaltar un acto explícitamente antisemita. Ese día, Hamás quería recordar a los israelíes que son, ante todo, judíos, devolviéndolos a una historia de vulnerabilidad. Para los judíos, esto significa el regreso de la tragedia.





El acontecimiento París-8 revela un odio desinhibido expresado sin restricciones incluso en los lugares de conocimiento. Desde hace dos años, los estudiantes judíos son sometidos a presiones insoportables: intimidación, marginación, ataques a su trabajo, exclusiones.





Antisemitismo que se extiende a las universidades





En la universidad, como en muchos entornos, en los espacios activistas, con demasiada frecuencia los judíos, ahora considerados colectivamente sospechosos, ya no encuentran su lugar.





Desde hace dos años, los actos antisemitas han aumentado: insultos, amenazas, ataques, violaciones, palizas, profanaciones. Aquí un rabino golpeado, allá un niño de 13 años aterrorizado. Esta violencia, a menudo impune, alimenta una profunda angustia entre los judíos.









Cada vez más judíos guardan silencio sobre su judaísmo, cambian su nombre en las aplicaciones y eliminan símbolos religiosos. Francia, que fue el primer país en emancipar a los judíos, se ha convertido en el que muchos judíos quieren abandonar. En 2023-2024, las solicitudes de emigración a Israel se dispararon: de 1.000 a 6.500 expedientes, una cifra que recuerda las oleadas de salidas que siguieron a Toulouse y Hyper Cacher. Esto en el silencio, incluso en la indiferencia de una gran parte de la izquierda, cuya historia y honor estuvieron sin embargo vinculados durante el caso Dreyfus y la Resistencia.





La memoria del Holocausto en el punto de mira





En las últimas semanas han sido profanados varios monumentos dedicados a la memoria de la Shoá o al homenaje a los Justos. En algunos se descubrieron inscripciones que evocaban Palestina. ¿Por qué invocar esta causa para atacar la memoria de la Shoah? ¿Por qué esta confusión y ataque a la memoria judía al mismo tiempo que una difamación de la causa palestina?









Sin duda, la evolución de parte de la izquierda en Gaza no es ajena a este clima. Durante meses, sólo La Francia insumisa (LFI) y la extrema izquierda hablaron de “genocidio” para designar la acción militar israelí. El resto de la izquierda rechazó este término. Pero desde la primavera, toda la izquierda política y sindical lo ha retomado, como una consigna. Sin embargo, si el debate sobre la calificación de las masacres en Gaza, aún sin resolver, sigue siendo legítimo, la comparación con Auschwitz no lo es. Sin embargo, ¿quién, en la izquierda política, sindical o asociativa, se ocupa hoy de esta necesaria distinción?





despierta la izquierda





Hubo un tiempo en que la memoria de la Shoah constituía, para la izquierda, una referencia esencial, la base del antifascismo. Hoy en día, una cierta izquierda está de acuerdo con su eliminación y vuelve así a sus viejas ambigüedades frente al antisemitismo. Entre los excesos de una parte del LFI y la indiferencia del resto, la izquierda está perdida.









Es urgente que abra los ojos a la profunda consternación de los judíos en este país.

En 1898, en medio del asunto Dreyfus, los trabajadores judíos de París escribieron al Partido Socialista: “Nos damos cuenta de que su actitud hacia el antisemitismo no es lo suficientemente franca, lo suficientemente indignada, lo suficientemente enérgica. (…) Tomamos nota de este hecho con dolor, porque los consideramos los verdaderos sucesores de quienes declararon los Derechos Humanos. »





La izquierda de la época finalmente entendió y se recuperó: defender a Dreyfus era defender a los judíos y, más allá de eso, salvarse a sí misma defendiendo sus valores, la justicia y la República. Ochenta años después de la Shoah, el hecho de que estas palabras sigan siendo relevantes debería estremecernos. Que este recordatorio sacuda las conciencias. El tiempo se acaba: la izquierda debe despertar.





Robert Hirsch es historiador, autor de “La izquierda y los judíos” (Le Bord de l’Eau, 2022); Raquel Lefèvre es abogado, activista antirracista; Brigitte Stora es ensayista, autor de “El antisemitismo, un asesinato íntimo” (Le Bord de l’Eau, 2024).