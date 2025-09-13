Sébastien Lecornu elige el tema de la salud para su primer viaje del primer ministro





Sébastien Lecornu hace su primer viaje a Mâcon el sábado como primer ministro, dedicado a la salud y “Vida diaria” Los franceses, abandonando durante unas horas, las consultas que lleva activamente a París antes de formar un gobierno.





Apenas cuatro días después de su nombramiento, el inquilino de Matigna nuevo y joven (39 años) va a encontrarse con los franceses, para quien todavía hay un extraño. Llegó alrededor de las 10:15 a.m. al Centro de Salud Departamental de Mâcon (Saône-Et-Loire), donde debe intercambiar en particular con los empleados sobre la mejora del acceso a la atención.









Este primer viaje también tuvo lugar el día después de la degradación de la Agencia Fitch de la nota de deuda francesa, mientras que la primera tarea de Sébastien Lecornu será construir un presupuesto para 2026 frenando la excavación de déficits.





Él mismo electo local de Eure, donde era alcalde, presidente del departamento y senador, este hijo de un secretario médico y un técnico de aeronáutica había asegurado desde la noche de su nombramiento. “Medir las expectativas” de sus conciudadanos y “Dificultades” que se conocieron.





Estos son a menudo “Inaguantable” para acceder a un médico o profesional de la salud, a veces “Fuente de ansiedad”subraya a los que lo rodean. El primer ministro escucha en este contexto “Haga testificar el reconocimiento de la nación con respecto al personal de enfermería” Y “Reafirmar el deseo del gobierno de facilitar el acceso a la atención”.





Así es como prometió construir una red de casas para 2027 “Salud de Francia” Lo que permitirá a todos los franceses ofrecer una oferta de atención a unos 30 minutos de su hogar. “Debemos tener una oferta de atención local por cuencas de la vida como mínimo y, por lo tanto, en general, algo a unos 30 minutos de su hogar”dijo. Sébastien Lecornu se dirige a 5,000 casas “Salud de Francia” en 2027 que se diseñará en el modelo de casas “Servicios de Francia” que ofrecen un taller de una sola parada para varios procedimientos administrativos.









Convencer





También es una pregunta para Sébastien Lecornu convencer a la opinión, tanto como las fuerzas políticas, de los méritos de su método: encontrar motivos de comprensión, en particular en el presupuesto, permitiendo gobernar sin la mayoría en la Asamblea Nacional. Debería aclarar sus prioridades en una entrevista otorgada el sábado a la prensa regional.





Conocido en el Ministerio de las Fuerzas Armadas por su discurso sobrio, incluso raro, Sébastien Lecornu está muy cerca de Emmanuel Macron, con quien todavía almorzó el viernes en Elysée.





Su nombramiento coincide con varios movimientos sociales. El día de asumir el cargo, una movilización lanzada en las redes sociales para “Bloquear” El país reunió a 200,000 manifestantes, y otro día de manifestaciones sobre el llamado de los sindicatos está programado para el jueves.









“Hay una gran ira” Entre los empleados, informó Marylise Léon, la secretaria general del CFDT, la primera unión de Francia, después de una entrevista el viernes con el nuevo primer ministro, quien le dijo que trabajara en un “Contribución del más alto ingreso” En el presupuesto 2026.





Fue bajo el presupuesto que sus dos predecesores, François Bayrou y Michel Barnier, cayeron. Y Sébastien Lecornu busca prioridad a una forma de comprensión con los socialistas.





El Centro y el derecho de la Coalición del Gobierno dicen que están listos para gravar más fuertemente ultra ricos sin ir al establecimiento del impuesto de Zucman sobre el más alto patrimonio, una medida insignia blandida por la izquierda y que LR no quiere.





En cualquier caso, dicha medida marcaría una de “Rupturas” Básicamente abogada por Sébastien Lecornu cuando llegó, ya que rompería el tabú de los aumentos de impuestos en Macronie.





¿Cambio de método?





Sébastien Lecornu también quiere cambios en el método. Primero se reunió el jueves por primera vez por mucho tiempo, los líderes de las fiestas de “Base común”Renaissance, Horizons, Modem y los republicanos, de modo que estén de acuerdo en algunas prioridades comunes.









Un formato “Presidentes de fiesta” OMS “Le permite trabajar en confianza, más directamente, discutir ideas políticas, sobre arbitrajes”Saluta a un participante.





Antes de las oposiciones y unos días antes de un segundo día de eventos, consultó a los socios sociales, recibiendo el CFDT y MEDEF el viernes antes del CGT el lunes.





En busca de un compromiso para aprobar el presupuesto, el Jefe de Gobierno podría comenzar con el plan de su predecesor François Bayrou aliviado de sus medidas más controvertidas. Como la eliminación de dos vacaciones.





La hipótesis de un descuento en los rieles del cónclave en las pensiones también parece estar abandonada. En cualquier caso, los socios sociales se niegan a reabrirlo.





Se esperan gestos con respecto a los socialistas, mientras que en el Palacio Elysée, se estima que la manifestación nacional, el primer grupo en la Asamblea Nacional, ahora se almacena como la rebelde Francia del lado de “Decalismo”.