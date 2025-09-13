¿Quién es Angela Rayner, la número 2 del gobierno británico que acaba de renunciar después de un caso de impuestos con poco pago?





La viceprimer ministra British, Angela Rayner, renunció al gobierno, según un intercambio de cartas con el primer ministro Keir Starmer publicado este viernes 5 de septiembre. Dos días antes, esta cifra ascendente y atípica del Partido Laboral británico admitió que no había pagado una cantidad suficiente de impuestos al comprar un apartamento.





“Decidí renunciar a mis deberes como Vicepreso Ministro y Ministro de Vivienda (…) así como el puesto de vicepresidente del Partido Laborista “lo escribe en esta carta, después de varios días de controversia. Ella había sido nombrada para estos puestos después de la victoria de los laboristas en las elecciones legislativas en julio de 2024.





“Angel”, como es apodada, deja al gobierno cuando a veces aprobó por un posible reemplazo para el primer ministro Keir Starmer, debido a su popularidad con la base del partido. Angela Rayner, de 45 años, fácilmente reconocible con su largo cabello rojo y su flequillo, sin embargo, permaneció bastante discreto durante sus catorce meses en el gobierno, lo que fue rápidamente criticado.









Por otro lado, a menudo apareció en la prensa conservadora, de la cual se ha convertido en un objetivo favorito. En el verano de 2024, las imágenes de su fiesta en Ibiza hicieron la portada. En las últimas semanas, lo hemos visto bebiendo rosado en la playa, luego sus compras inmobiliarias han ocupado un buen lugar en los títulos.





“Un doctorado en la” vida real “” “





En un país donde la clase dominante ha pasado masivamente por las universidades de Oxford y Cambridge, Angela Rayner siempre ha detonado y a veces perturbado. Porque salió de la escuela adolescente y sin diploma.





Viniendo de una familia pobre de tres hijos, Angela Rayner creció en Stockport, en el norte de Inglaterra, en viviendas sociales. Alrededor de 10 años, cuidó de su madre, bipolar, analfabeta y que no trabajó. Su madre le dio comida a su perro, pensando que estaba a fuego lento, le confió al “Guardian” en una larga entrevista publicada en marzo de 2024. Para tener comidas completas, se aseguró de ser invitada a sus amigos. Su padre enojado estaba en su mayoría ausente.





A los 16 años, Angela Rayner se encontró una madre soltera. Unos años más tarde, tuvo otros dos hijos, incluidos una gran prematura, que es casi ciega. En 2017, se convirtió en abuela, con solo 37 años. “Tengo un doctorado en la” vida real “” “ella resumió poco antes de las elecciones legislativas de 2024.





Un sindicalista convertido a la política





Desde 2020, ocupó el segundo lugar en el liderazgo del Partido Laborista. Sin embargo, explicó que nunca había soñado con política. Después de abandonar la escuela, ella trabajó en la Social. Fue allí donde descubrió el sindicalismo, luego la política.





En 2015, fue elegida diputada en el distrito de Ashton-under-Lyne, no lejos de Manchester. En los bancos de arado, sabía, con su franqueza, un ascenso meteórico, primero bajo Jeremy Corbyn, el líder, muy izquierdo, de la fiesta hasta 2020, luego bajo Keir Starmer.









Angela Rayner “Terras conservadores”había escrito el diario “The Guardian”. “No saben cómo interactuar (conmigo) Porque a menudo no conocen gente como yo “dijo.





Dirigido por ataques misóginos





En 2020, un tabloide había escrito que los diputados conservadores compararon a Angela Rayner con Sharon Stone en la película “Instinto básico”, alegando que le gustaba desviar la atención del primer ministro, luego Boris Johnson, cruzando y consternando las piernas en el momento del jefe de gobierno en el Parlamento. Estos ataques misóginos habían causado un escándalo.





Unos meses antes de las elecciones legislativas de 2024, los conservadores llevaron a la superficie el pasado de Angela Rayner, acusándolo de un delito a la ley electoral durante la venta de viviendas en 2015. Pero la policía, después de “Una investigación en profundidad”había clasificado el archivo sin iniciar procedimientos.