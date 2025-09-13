MPOX ya no es una emergencia de salud internacional, anuncia el jefe de OMS

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 4:03 p.m. Lectura: 1 min.







El MPOX, causado por un virus de la misma familia que la de la viruela, ya no es una emergencia de salud pública internacional, anunció el jefe de la OMS este viernes 5 de septiembre, especialmente discutiendo la caída en los casos.





“Hace más de un año, declaré la urgencia de la salud pública del alcance internacional sobre la propagación de MPOX en África, por consejo de un comité de emergencia” Pero el jueves este comité dijo que ya no era el caso y “Acepté esta opinión”dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.





“Esta decisión se basa en la disminución sostenida en el número de casos y muertes en la República Democrática del Congo y en otros países afectados, incluidos Burundi, Sierra Leona y Uganda”dijo.









El Director General de la Organización Mundial de la Salud ha explicado que los expertos ahora también comprenden una mejor comprensión de las rutas de transmisión y los factores de riesgo.





La alerta de alerta “no significa que la amenaza haya terminado”





Además, “Los países más afectados han desarrollado una capacidad de respuesta sostenible”señaló. Pero advirtió que la alerta se levantó “No significa que la amenaza haya terminado, ni que nuestra respuesta se detenga”.





MPOX se manifiesta principalmente por la fiebre alta y la aparición de lesiones de la piel, llamadas vesículas.









Identificado por primera vez en la República Democrática del Congo (RDC) en 1970, la enfermedad se ha limitado durante mucho tiempo a diez países africanos.





Tiene dos subtipos, Clade 1 y Clade 2. El virus, endémico largo a África central, cruzó las fronteras en mayo de 2022 cuando el clado 2 se extendió por todo el mundo, principalmente afectando a los hombres con sexo con hombres.