Publicado el 19 de septiembre de 2025 a las 2:20 p.m.

Actualizado el 19 de septiembre de 2025 a las 3:55 p.m. Lectura: 1 min.







Sébastien Lecornu anunció este viernes 19 de septiembre que tenía la intención de eliminar, en nombre de un estado ” eficaz “varias estructuras y delegaciones interministeriales, incluidas las a cargo del Servicio Nacional Universal (SNU), dado el “Siguiente creación” de “Servicio militar voluntario”.









En lo que parece un entierro de SNU, el primer ministro le crea una misión en Matignon, responsable de podar esta delegación en particular “A 1jerga Enero de 2026 “en un contexto de “Extinción del SNU y la inminente creación del servicio militar voluntario”especifica Matignon en un comunicado de prensa.





¿Hacia una eliminación de la SNU?





“No se trata de eliminar el SNU” Inmediatamente, que siempre serán administrados por las administraciones que fueron responsables de ello como en los ejércitos o en la educación nacional, nos atenuamos en el séquito del Primer Ministro, que también es un ministro renunciante de los ejércitos. “La abolición de una organización no es la abolición de una política pública”agregamos de la misma fuente, diciendo que habría “Una reorganización de SNU Portage”.









El presidente Emmanuel Macron había prometido en marzo “Una gran revisión” Snu y dijo en julio que quería “Dar a los jóvenes un nuevo marco para servir, de otras maneras, dentro de nuestros ejércitos”anuncios prometedores “En el otoño”. Luego se prevé un servicio militar voluntario, sin ser actuado.





Otras delegaciones eliminadas para “reorganizar”





Sébastien Lecornu, que busca ahorros para el desarrollo del presupuesto, también tiene la intención de abolir la delegación interminiisterial “A cargo de monitorear las conclusiones de la varenne agrícola del agua y la adaptación al cambio climático”eso “Reestructuración comercial” cuyas misiones serán remitidas a la Dirección General de Empresas del Ministerio de la Economía, así como a la Delegación Ministerial “Bosque y madera”.





Lado deportivo, este es el final de la delegación “A cargo de los principales eventos deportivos”que integrará el Departamento de Deportes del Ministerio de Deportes, el puesto de “Coordinador de movilidad nacional” Para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París 2024, y la delegación ministerial en los Juegos Olímpicos del Ministerio de la Economía de 2024.





También quiere eliminar la posición del delegado interministerial “Para apoyar los territorios en la transición energética” a 1jerga Octubre de 2025.





Los textos regulatorios se publicarán en los próximos días, especifica Matignon.









Esta misión, directamente adjunta a Matignon, será pilotada por dos altos funcionarios, Pierre-Mathieu Duhamel y Denis Morin, ex directores de presupuesto bajo los gobiernos derecho e izquierdo.





“Tienes que reorganizar para ser más efectivo”argumenta el primer ministro, que quiere “Reúnase, fusione y, si es necesario, elimine las estructuras que están duplicadas”.