“Los europeos atrapados en su mausoleo”? En defensa como tecnología, dos décadas de negligencia culpable





Es solo una oración que duele, se lee mientras navega por un libro que acaba de ser lanzado en los Estados Unidos, con los elogios de la prensa estadounidense. El autor, Wang Dan, un investigador canadiense de origen chino, explica en “vertidos vertiginosos” (2025, no traducido) que China se ha convertido en una nación de ingenieros, mientras que Estados Unidos está dirigido por abogados, y que marca la diferencia. Sin embargo, concluye que estos dos países, China y los Estados Unidos, darán forma al XXImi siglo, y nadie más. Y ahí es donde escribió: “Los europeos tienen un cierto optimismo pero solo en su pasado, atrapados en su mausoleo económico, al no aceptar prácticas chinas y estadounidenses.” Es casi la única referencia a Europa en un libro dedicado al XXImi siglo, a las transformaciones tecnológicas y económicas de la superpotencia emergente china.





Podemos rechazar esta crítica, formulada regularmente por los estadounidenses y cada vez más por los chinos, como una instantánea, incluso si uno es realmente optimista, como un tributo paradójico al “modelo europeo” de bienestar y protección de los ciudadanos. Pero no seas una ilusión …