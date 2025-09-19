¿Quién fue Charlie Kirk, el influencer pro-Trump asesinado en un campus estadounidense?





Figura del trumpismo a “Mártir de la verdad y la libertad” … El conservador podcastor Charlie Kirk, portador estándar de la juventud pro-Trump de 31 años, fue asesinado el miércoles 10 de septiembre con una bala en el cuello mientras participaba en una reunión frente a alrededor de 3,000 personas sobre el tema de “Regresar” Americano. Las motivaciones del asesino siguen siendo desconocidas por el momento.





Pro-Trump, Misogyne, Pro-Armes y Pro-Netanyahu … ¿Quién fue este joven activista conservador que tuvo acceso a la Oficina Oval del presidente Donald Trump?





Padre fan de Trump y comienzos en Breitbart





Charlie Kirk, whose real name is Charles James Kirk, is, according to his Wikipedia page (which has been developing considerably for a few hours), born on October 14, 1993 in Arlington Heights, a posh “village” of the suburbs of Chicago (Illinois), an architect’s father (project manager for Trump Tower, according to the conservative activist) and an ex-employed mother of chicago Mercantile Exchange, one of the two main Mercados de términos estadounidenses, antes de convertir a un asesor de salud mental.





“Mi padre siempre dijo cosas muy positivas sobre Trump”le dijo a “Newsweek” en 2019. “Dijo que siempre estaba trabajando duro, que tenía una preocupación por los detalles y que estaba perseverante”.









Miembro de los Boy Scouts of America cuyo grado más alto ha alcanzado, el influencer de ultra conservadores con frecuencia The Wheeling High School, una escuela secundaria pública en la comuna de Wheeling en Illinois. Según el periodista Kyle Spencer, quien analizó el impulso de los movimientos conservadores se volvió hacia la juventud y estudió el movimiento juvenil de Kirk, sus compañeros de clase lo describen como alguien “Macé, arrogante y sufrimiento de un complejo de superioridad” y quien “Llamó a los maestros con los que no estaba de acuerdo con los neomarxistas posmodernos”.





En 2010, participó en la campaña senatorial (victoriosa) del republicano de Illinois Mark Kirk (con quien no tiene relación), mientras todavía está en la escuela secundaria. Luego escribió varios artículos, especialmente para la extrema derecha y el sitio del conspirador Breitbart. Se inscribió en 2012 en el Harper Community College en Illinois, pero abandonó el mismo año para dedicarse a tiempo completo a la política.





El inclinación “Punto de inflexión de EE. UU.”





El mismo año, a la edad de 18 años, Charlie Kirk coincidió con un conservador cuasi-Shelter, Bill Montgomery, un movimiento juvenil: “Punto de inflexión de EE. UU.”, Cuya misión es“Identificar, educar, capacitar y organizar a los estudiantes para promover la responsabilidad presupuestaria, los mercados libres y el gobierno limitado”. En una década, la asociación se ha convertido en el grupo más importante de jóvenes conservadores en los Estados Unidos. Según el “New York Times”, Kirk transformó gradualmente la organización en un “Operación de medios muy bien financiada, respaldada por megadonadores conservadores”.





Incluye un ejército de activistas entusiastas, algunos de los cuales habían sido enviados en autobús a Washington a la manifestación del 6 de enero de 2021 que había llevado a la invasión del Capitolio.





Charlie Kirk es el CEO, que le da una anualidad muy cómoda. Con sus 6.9 millones de suscriptores en Instagram y 3.8 millones en YouTube, su influencia sirvió en gran medida en Donald Trump de su campaña de 2016 para seducir a los jóvenes hombres estadounidenses.









Su elocuencia le permitió convertirse en un comentarista regular en el conservador canal Fox News, según TF1, luego para celebrar un podcast diario, uno de los más escuchados al país. Muy cerca del presidente republicano, había servido como asistente personal de Donald Trump Jr. y fue invitado regularmente a la Casa Blanca, según Francia 24.





Prueba de esta proximidad, el presidente estadounidense ordenó el mastín de las banderas estadounidenses en homenaje al que había sido un engranaje importante en su última campaña presidencial.





Misogynia, evangelista, antieligible …





“Quiero ser claro, es un asesinato político”dijo, sin tomar pinzas, el gobernador republicano de Utah Spencer Cox en una conferencia de prensa el miércoles, incluso antes de que el sospechoso fuera arrestado.





Si, por supuesto, es imposible ser tan afirmativo, es sin duda cierto que Charlie Kirk no solo se había hecho amigo de sus posiciones de medios radicales … en casi todas las materias. Evangelista cristiano, descrito por el “Washington Post” como “Una de las voces más eminentes de la derecha” En los últimos años, recientemente había señalado hablando sobre el compromiso de Taylor Swift, quien había apoyado a Kamala Harris en el reciente presidencial estadounidense.





En su programa sobre “Real America’s Voice”, el activista político Charlie Kirk había enviado “Felicitaciones” sarcástico, mientras esperaba que este compromiso haga que Taylor sea rápido “Menos radical” y lo acercaría al Partido Conservador. Y tirar: “Rechazan el feminismo. Sube a tu esposo, Taylor. Ya no eres tú quien deciden”.





Durante una manifestación en octubre en Nevada, había golpeado a Pell-Mell, según BFMTV, su voluntad de“Erradicar todos los abortos” Porque el aborto “Es el Holocausto de nuestro tiempo”dijo que la administración Biden había creado “El equivalente de Expedia (una agencia de viajes, nota del editor) Para inmigrantes ilegales “ o que “La resistencia ante la tiranía puede tener una dimensión bíblica”. Encontrado de Justs Oratorical con los estudiantes, Charlie Kirk participó en un evento al aire libre en el campus de la Universidad de Utah Valley, cuando le dispararon.





Charlie Kirk estaba casado y padre de dos hijos, una hija y un hijo. Su familia estuvo presente durante la reunión pública, lo que le costó la vida. Su esposa, Erika Frantzve, una podcaste y empresaria, ganó la competencia Miss Arizona USA en 2012. Creó una marca de moda cristiana, inició el proyecto bíblico “Biblia en 365” y animó un podcast donde se acercó a la fe, la política personal y el desarrollo, la lista de “20 minutos”.





Pro-Armes, Climatosceptic, Conspirador …





En línea, Charlie Kirk había alimentado la desinformación en las elecciones de 2020, supuestamente “Robado”en el Covid-19 (y las vacunas) o incluso el movimiento de “chalecos amarillos” en Francia. En 2018, había afirmado falsamente que algunos manifestantes cantan “Queremos a Trump” Durante sus reuniones, BFMTV informa que el presidente estadounidense finalmente había transmitido.





Lamentablemente irónicamente, el activista pro-Trump también fue un ferviente defensor de las armas de fuego y la Segunda Enmienda. Así había declarado, durante un evento en Salt Lake City en 2023, que las muertes por arma de fuego eran de alguna manera un mal necesario, según Radio-Canada:





“Creo que vale la pena pagar el precio de algunas muertes por arma cada año, desafortunadamente, para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios.» »





También se lo describe como climatoscéptico (asegurando por ejemplo que ninguna predicción de los científicos había verificado …), a favor de los combustibles fósiles, y, obviamente, opuesto a los derechos de LGBTQ+… así, ya que la asociación detuvo la homofobia, calificada, en 2024, es homosexual de” error “comparando la homosexualidad con una adicción y citando un versículo de Levítico que aboga por la apedrización de las personas homosexuales.









Unos segundos antes de ser atacado, respondió a la pregunta de un estudiante al alimentar el último delirio de los Trumpistas, el “Tranterorismo”el término apareció después del tiroteo de Minneapolis a fines de agosto, porque el atacante era un hombre nacido en una mujer joven.





“¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido perpetradores de tiroteos masivos en los últimos diez años?” »»le pidió el estudiante. Y Kirk respondió: ” Demasiado. “”





Racista y pro-israelí (hasta recibir un homenaje de Netanyahu)









También había descrito el privilegio blanco de ” mito “calificó la Ley de Derechos Civiles de 1964, terminando todas las formas de segregación, de“Error enorme” Y criticó a Martin Luther King, señala el “Guardián” …





La muerte de Charlie Kirk despertó una gran emoción en Israel, donde se lo describe como un “Apoyo ferviente”. Los “tiempos de Israel” transmiten así en su versión francesa de los homenajes de muchos líderes israelíes y activistas judíos, “Algunos de los cuales habían establecido relaciones con Charlie Kirk gracias a su activismo pro-israelí”. Comenzando con el primero de ellos, el primer ministro Benyamin Netanyahu: “Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad y defendió la libertad. Un valiente amigo de Israel, luchó contra las mentiras y luchó por la civilización judeocristiana”dijo el primer ministro israelí. El ex embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, también le rindió homenaje a él, denunciando “Un ataque directo a la libertad de expresión, la democracia y los valores a los que Charlie había dedicado su vida”.





Los extractos de podcasts o hablar en público, diseminados en las redes sociales, muestran que defiende con virulencia la acción del ejército israelí en Gaza, rechazando la responsabilidad de las muertes civiles solo en Hamas y denunciando, según él, según él, “Campaña de propaganda” Sobre la hambruna en Gaza.