Seamos realistas, ¡pidamos la ecología!

¿Sabías? Sébastien Lecornu comenzó su carrera en Macronie en el Ministerio de … Ecología. En 2017, fue secretario de estado de cierto Nicolas Hulot. Cierre de Fessenheim, promoción de turbinas eólicas, pilotando los cimientos del agua … Los archivos calientes son numerosos y acciones políticas, resueltas. ¿Sébastien Lecornu se ha recuperado de manera sostenible a las luchas de su popular ministro de tutela? No precisamente.









El nuevo jefe de gobierno se hizo al mejor discreto, cuando no participó en el comienzo de la criminalización de las luchas ambientales: en 2018 en Bure, recuerda el reportero de los medios, había calificado a los ocupantes del sitio de Cigéo para el entierro de desechos nucleares como “Delincuentes, personas afiliadas a los movimientos Ultra -ke y, a veces, anárquicos, personas cuya violencia es el modo operativo”. Ya no lo tira.





Desde entonces, se han dirigido otras luchas ecológicas … y a veces ganadas. Epic Fight for Summer, la petición contra la ley duplo y sus 2 millones de firmas, en las que se devuelve nuestro archivo de cobertura en gran medida, es una señal sin precedentes de la conciencia de los franceses. Claramente hacen el vínculo entre su salud y la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, y son sensibles a los llamados para respetar el principio de precaución, mientras que los investigadores y los médicos ahora están convencidos del vínculo entre pesticidas y enfermedades.









También en el calentamiento global, el shock de la realidad produce sus efectos. Incendios y incendios mortales, sequías e inundaciones … una encuesta de IFOP se mostró en abril “Una mayor conciencia de la emergencia ecológica”un tercio de los franceses creyendo que “La interrupción climática constituye un peligro casi inmediato y que ahora es casi demasiado tarde para revertir la tendencia” (hasta 11 puntos en comparación con 2005).





Los discursos anti-ciencia afectan el debate político





Es cierto que los climatiosceptos también progresan: la proporción de los franceses convenció que las consecuencias del calentamiento son exageradas y no justifican medidas especiales aumentadas de 6 % a 14 %. Estos discursos contra la ciencia afectan el debate político y de los medios, y nutren, con un éxito formidable, frustraciones e ira.





En términos de ecología, y a medida que se acerca el municipal, el desafío político está ahí: ahora que se hace el diagnóstico, cómo llevar al paciente a tratarse a sí mismo, cuestionar al geógrafo Magali Reghezza-Zitt en sustancia, reaccionando al libro de nuestro colega Eric Aeschimann. En “Vipers no caen del cielo” (ed. Los lazos que se lanzan), invita a construir un “Ecología igualitaria”.





Porque, al contrario de lo que nos gustaría hacernos creer los proudos de una ecología supuestamente punitiva, los franceses no se oponen a las medidas de la transición. Incluso se toman tanto que han explotado los costos de arrendamiento social para automóviles eléctricos (alquiler a largo plazo destinado a hogares modestos) y ayuda para la renovación energética de los edificios. ¿Primer reflejo del gobierno, en estos tiempos de escasez presupuestaria? Cortar o colocar estos subsidios, en un reflejo a corto plazo: se demuestra que cuanto más esperaremos para actuar y cuanto más se pese el costo industrial, de seguro y salud de la transición. La ausencia de planificación a largo plazo es, a este respecto, una falla política del campo macronista, además de ser una promesa de una campaña traicionada.





Por otro lado, de al menos “chalecos amarillos”, sabemos que los franceses solo aceptarán solo un esfuerzo socialmente social. This implies a complete change in paradigm: while the richest, individuals and businesses, pollute much more than the poorest, who do not have the means of the efforts that are asked – change their cars, buy organic … -, tomorrow, it will be necessary to tax the rich, including on the inheritance, to finance the dozens of billions of euros of investments necessary to initiate an industrial and agricultural transition of scale, the health of the populations and the habitability of the planeta. Un proyecto social real, coherente y movilizante, para que el ecologista social se fue … para soplar en Sébastien Lecornu?