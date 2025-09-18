Guerra en Ucrania: el Kremlin cree que las negociaciones de paz con Kyiv son “roturas”

Publicado el 12 de septiembre de 2025 a las 8:20 p.m. Lectura: 3 min.







El Kremlin estimó este viernes 12 de septiembre que las negociaciones de paz con Kyiv estaban en ” romper “el presidente ucraniano, por su parte, asegurando que el objetivo de su homólogo ruso permaneciera“Ocupar a toda Ucrania”.





En busca de meses de un resultado rápido durante meses en el conflicto más grave de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió que su paciencia con respecto a Vladimir Putin se agotó ” rápidamente “.





Al mismo tiempo, Rusia y Bielorrusia, su aliado fiel, comenzaron los ejercicios militares conjuntos este viernes que despiertan la preocupación de sus miembros de la OTAN, unos días después de la intrusión sin precedentes de drones rusos en territorio polaco.









Tres años y medio después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, que dejó decenas de miles de muertos y trasladó a millones de personas, los combates y las huelgas continúan incansablemente.





Putin quiere “ocupar toda Ucrania”, dijo Zelensky





Los intentos de encontrar un resultado diplomático en el conflicto han fallado hasta ahora, ya que las posiciones de Moscú y Kiev al final de la guerra, las modalidades de un alto el fuego o una reunión entre sus dos líderes se oponen diametralmente.





Frente a esta observación, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este viernes que“Podemos hablar sobre un descanso” En las negociaciones, incluso si una recuperación es posible.













Para Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin quiere “Ocupar a toda Ucrania” Y no se detendrá mientras su objetivo no se logre, incluso si Kiev acordó producir algunos de sus territorios en el marco de un acuerdo de paz.





20 % del territorio ucraniano ocupado





Llamó a los occidentales que presionen a China para que use su influencia con Rusia para poner fin a la guerra. También juzgó que las ofensivas del ejército en el frente durante el verano “Han fallado”en una conferencia en Kyiv.





Donald Trump le contó sobre la posibilidad de sanciones con respecto a Rusia, por falta de avance, sin comprometerse una vez más. También salvó a Volodymyr Zelensky, llamándolo para que haga más resbalando que“Tienes que ser dos para bailar el tango”.









Volodymyr Zelensky pide que se encuentre con su homólogo ruso para desbloquear la situación, que el Kremlin tiene por el momento rechazado.





Rusia, que ocupa alrededor del 20 % de Ucrania, afirma que renuncia a cinco regiones y renuncia para integrar la OTAN. Kiev se niega y reclama el despliegue de tropas occidentales para protegerse de un ataque futuro, una idea que Rusia juzga inaceptable.





Maniobras militares de Moscú y Minsk





Una nueva fuente de escalada, la intrusión de alrededor de veinte drones en la noche de martes a miércoles en el espacio aéreo polaco despertó una fuerte emoción en Polonia y fue calificada como provocación por los países occidentales.





Rusia negó haber atacado a Polonia y acusado a Varsovia, que tuvo que movilizar sus aviones y los de sus aliados de la OTAN para derribar algunos de los drones, de no haber presentado elementos demostrando que los vehículos eran muy rusos.









En este contexto de tensiones, Moscú y Minsk lanzaron sus principales maniobras militares llamadas Zapad-2025 el viernes (“Ouest-2025”en referencia al hecho de que tienen lugar en el oeste de la alianza rusa-biélor).





Se llevan a cabo hasta el martes en Bielorrusia y Rusia, así como en el Mar de Barents y el Mar Báltico. Una parte tiene lugar en la región bélarusia de Grodno, cerca de Polonia y Lituania, según Minsk.





No hay “amenaza militar inmediata”, según la OTAN





Moscú y Minsk negaron cualquier objetivo ofensivo, pero Polonia, Lituania y Letonia, países miembros de la OTAN y vecinos de Bielorrusia, han restringido el tráfico aéreo.





Polonia también ha cerrado su frontera con Bielorrusia y dijo que unos 40,000 soldados deberían estar presentes cerca de esta área durante las maniobras.









La OTAN, por otro lado, dijo que no vería ninguna “Amenaza militar inmediata” planteado por estos ejercicios.





Los ejercicios de Zapad generalmente se organizan cada cuatro años, y esta edición ha sido la primera desde el comienzo del conflicto.





El de 2021 había movilizado alrededor de 200,000 soldados rusos, unos meses antes del lanzamiento de su asalto contra Ucrania.





Esta vez, el alcance de los ejercicios debería ser mucho más pequeño, cientos de miles de soldados rusos desplegados en Ucrania.