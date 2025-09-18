Alumno brillante y sin ninguna afiliación política conocida: lo que sabemos de Tyler Robinson, acusado de haber matado al curador Charlie Kirk

Publicado el 13 de septiembre de 2025 a las 10:36 a.m.

Actualizado el 15 de septiembre de 2025 a las 10:07 a.m. Lectura: 4 min.







Es la última cara de la violencia política en los Estados Unidos: Tyler Robinson, presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, filmado en el cuello el miércoles durante un debate público en un campus universitario, fue arrestado el jueves por la noche. Fue identificado públicamente el viernes por las autoridades estadounidenses.





Tyler Robinson, de 22 años, vivió “Durante mucho tiempo con su familia en el condado de Washington”en el extremo suroeste de Utah, dijo el gobernador de este estado, Spencer Cox. Lejos de la figura radical del extremo izquierdo transmitido por el Maga derecho (Make America Great Again), Tyler Robinson tuvo una carrera sin olas, hizo sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de St George y no tiene antecedentes penales en el estado.









Las fotos publicadas en las redes sociales de su madre, Amber, parecen mostrar a una familia unida, que vive en un pabellón típico de la clase media estadounidense, en una calle sinuosa con céspedes limpios. Tyler Robinson era el mayor de tres niños. Sus padres, un vendedor de mostradores de cocina de granito y un profesional de la salud que trabajan con discapacitados, son mormones como muchos residentes en Utah, pero sin practicar.





En la ciudad donde creció, y donde se rindió el “New York Times”, sus vecinos y compañeros de clase lo describen como un joven reservado e inteligente, criado en una familia republicana, interesado en videojuegos, cómics, grandes autos que hacen ruido y noticias.





Cuestionado por el periódico American Daily, uno de sus compañeros de clase que había seguido una lección de carpintería en la escuela secundaria con él, dijo que Tyler Robinson a menudo frecuentaba el espacio reservado para el ROTC junior (cuerpo de entrenamiento para oficiales de reserva junior) con otros estudiantes interesados ​​en el programa militar. Sin embargo, no se sabe si el joven realmente había sido miembro de este organismo. Este mismo estudiante dijo que Tyler Robinson era un “Gran fan” De Halo, un popular juego de ciencia ficción, y que también le gustaba jugar Call of Duty, otros juegos de tiro y Minecraft. Un amigo, que perdió contacto con él, dice que estaba jugando obsesivamente.





Según la información recopilada por el “New York Times”, Tyler Robinson era un estudiante brillante, siempre bien clasificado, puntual, respetuoso, trabajador, inteligente, querido de sus maestros. Uno de sus camaradas en primaria y universidad dice que le apasionaba la informática. Reservado, no era muy popular, pero la gente lo apreciaba, Y habló con diferentes grupos. “Su forma de comportarse y hablar con los demás … Pensé que CEO o hombre de negocios. Tenía buenas cualidades de liderazgo”.









Lanzado de la escuela en 2021, Tyler James Robinson se convirtió en estudiante del Programa de Aprendizaje de Electricidad del Instituto de Tecnología Universitaria de Dixie en St George, y estuvo en 3ᵉ año en el momento de los eventos, dijeron las autoridades de educación superior de Utah en un comunicado. Estudió brevemente en la Universidad Estatal de Utah (durante un semestre en 2021) En preingeniería después de recibir una beca presidencial de $ 32,000.





No hay afiliación política conocida





Tyler Robinson es un votante registrado en este estado principalmente republicano, pero no tiene una afiliación política conocida y nunca ha votado. Según el “New York Times”, sus padres son republicanos registrados y ambos tienen permisos de caza válidos en una región del país reconocida por sus actividades al aire libre, llenas de cañones y montañas brillantes, cerca de los Parques Nacionales de Zion y Bryce Canyon. Fotos publicadas en las redes sociales por su programa familiar Tyler Robinson y sus dos hermanos jóvenes tirando y posando con armas de fuego.









Sin embargo, un miembro de su familia testificó que “Robinson se había vuelto más politizado en los últimos años”dijo el gobernador Cox. Este miembro de la familia informó una conversación reciente con un padre en la que Tyler Robinson había mencionado la próxima llegada de Charlie Kirk en Utah y compartió su hostilidad con su persona y sus opiniones muy conservadoras.





Mensajes anti -fascistas





Se han encontrado mensajes de tono antifascista en la munición descubierta después del asesinato, anunció Spencer Cox.





“En las inscripciones sobre las tres municiones no utilizadas que podrías leer” ¡Fascista EH! ¡Atrapa eso! “» »explicó el gobernador. Una segunda toma estaba grabada con el estribillo de la famosa canción antifascista italiana “Bella Ciao”, pero otras inscripciones parecían más difíciles de interpretar, incluidos los símbolos inspirados en el mundo de los videojuegos.





En el momento del tiroteo, Tyler Robinson vivía con al menos un compañero de cuarto en un edificio en St. George, a unos diez minutos en automóvil de su casa familiar en la ciudad vecina de Washington, Utah, dijo el “New York Times”. La policía dijo que entrevistaron a este compañero de cuarto, quien le mostró mensajes en los que Tyler Robinson dice que ha dejado un rifle en algún lugar y ha cambiado.





Varios vecinos de la residencia donde vivió lo describieron en el “New York Times” como alguien con un detallado, diciendo que rara vez lo veían, excepto cuando fue y subió a un dodge Grey Dodge Challenger que mantuvo en el estacionamiento. “Nunca habló con nadie”dijo un joven que vive en la cara. “Siempre escuchaba música con su compañero de cuarto.” »





Tyler Robinson fue reportado a las autoridades por miembros de su familia. Jueves por la noche, según el gobernador “Un miembro de la familia” del sospechoso se unió a un amigo, que luego contactó a las autoridades para informarles que “Robinson les había confesado o insinuó su participación” en el asesinato.





Entonces “Su familia y un amigo lo ayudaron a darlo a las autoridades del condado de Washington”dijo Spencer Cox. Fue detenido el jueves por la noche alrededor de las 10 p.m. Locales (4 horas GMT el viernes) después de treinta y tres horas de caza, según el director de la Policía Federal (FBI), Kash Patel.