Se pospone hasta enero la firma del acuerdo UE-Mercosur

Publicado el 18 de diciembre de 2025 a las 21:53 horas. Lectura: 2 min.







La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur ha sido pospuesta hasta enero, anunció este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los 27 Estados miembros, en un momento en que los agricultores hacían oír su ira en Bruselas.









Este aplazamiento ofrece un respiro a corto plazo a Francia, que sigue insistiendo en que el acuerdo no es aceptable tal como está. Negociado durante más de 25 años, este acuerdo de libre comercio permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por el contrario, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, lo que alarma a los sectores afectados.





El presidente brasileño Lula había abierto el camino a este aplazamiento unas horas antes, tras un intercambio telefónico con la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, que le había pedido ” paciencia “asegurando que Italia finalmente apoyaría el acuerdo. Este retraso adicional supone un revés para la Comisión Europea, Alemania y España que estaban presionando para que se firmara en los próximos días.





“La cuenta no está ahí”





Ursula von der Leyen esperaba rubricar este tratado de libre comercio el sábado, durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Pero primero necesitaba la aprobación de una mayoría cualificada de los Estados miembros en Bruselas, que no obtuvo debido, en particular, a la oposición de Francia e Italia.





Finalmente informó a los líderes de los 27 países de la UE, reunidos en una cumbre, del aplazamiento hasta enero de la firma de este acuerdo, supimos por fuentes diplomáticas. Sin embargo, sin avanzar sobre una fecha concreta. “La cuenta no está para firmar este acuerdo”repitió Emmanuel Macron este jueves.









En Bruselas, al margen de una cumbre europea entre jefes de Estado y de gobierno, miles de agricultores acudieron a expresar su enfado. Neumáticos en llamas, patatas y lanzamiento de proyectiles, respondidos con cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de la policía. La situación era particularmente tensa en torno a las instituciones europeas, protegidas por una gran fuerza policial.





Según la policía de Bruselas, 7.300 personas, con una cincuentena de tractores, participaron en la manifestación autorizada, en su mayoría de forma pacífica. Pero 950 tractores más se habían concentrado en el distrito europeo, bloqueando varias calles. Desde la mañana, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a algunos manifestantes. Los incendios de neumáticos y basura marcaron la manifestación.





Muchas áreas de descontento









“Estamos aquí para decir no al Mercosur, sobre todo porque tenemos la impresión de que hoy Ursula (von der Leyen) quiere pasar con fuerza, quiere imponer su ley”protestó Maxime Mabille, productor lácteo belga. El presidente de la Comisión Europea se reunió por la mañana con una delegación de agricultores.









El Copa-Cogeca, el principal lobby agrícola europeo, congregó a 10.000 manifestantes de varios países, entre ellos muchos franceses. “Nuestro fin = tu hambre”resumió un lema pintado sobre un ataúd negro. Los países sudamericanos del Mercosur son acusados ​​por muchos agricultores europeos de no respetar las normas medioambientales y sociales a las que ellos mismos están sujetos, teniendo la posibilidad de vender productos más baratos.





Estas preocupaciones se suman a las relativas a la reforma de las subvenciones de la PAC, que se acusa a la Comisión Europea de querer “diluido” en el presupuesto europeo. Para los agricultores franceses, la gestión por parte del gobierno de Lecornu de la epidemia de la enfermedad de la piel grumosa (CLD) amplifica aún más el descontento.