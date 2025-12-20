Dos muertos, un sospechoso arrestado… Lo que sabemos





Un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, dejó este sábado dos muertos y nueve heridos, todos estudiantes, anunciaron las autoridades locales. Un sospechoso fue arrestado este domingo 14 de diciembre.





• Tomas en el edificio de ingeniería y física.





El sábado se produjo un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown en Providence, capital del pequeño estado de Rhode Island, situado en el noreste de Estados Unidos. Según Frank Doyle, funcionario de Brown, el tiroteo tuvo lugar en el edificio de ingeniería y física, donde se realizaban los exámenes. Las autoridades aún no han encontrado ningún arma.





Katie Sun le dijo al periódico estudiantil Brown Daily Herald que estaba estudiando en un edificio cercano cuando escuchó disparos. Corrió de regreso a su dormitorio dejando todas sus cosas atrás. “Sinceramente fue bastante aterrador. Los disparos parecían venir… de donde están las aulas”informó.









• Dos muertos, nueve heridos





Dos estudiantes murieron como consecuencia del tiroteo y otros nueve resultaron heridos. De los nueve estudiantes heridos, ocho resultaron gravemente heridos pero se encuentran en condición estable, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley, en una conferencia de prensa.





“Lamentablemente, este es un día que la ciudad de Providence y el estado de Rhode Island oraron para que nunca sucediera”.lamentó el funcionario electo, refiriéndose a las tragedias habituales causadas por las armas de fuego en todo Estados Unidos.





“Mi corazón se rompe por los estudiantes que esperaban con ansias las vacaciones y en cambio tienen que lidiar con otro aterrador tiroteo masivo”dijo el senador demócrata de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, en X.









• Sospechoso arrestado





La policía arrestó “una persona” este domingo como parte de la investigación, dijo el alcalde Brett Smiley durante una conferencia de prensa. Presente a su lado, el coronel de la policía Óscar Pérez aclaró que la detención se produjo el domingo por la mañana y que los investigadores no buscaban por el momento a otro sospechoso.





“Levantamos las medidas de confinamiento implementadas en la Universidad de Brown con efecto inmediato”añadió Brett Smiley





La víspera, Donald Trump declaró en su plataforma Truth Social que había sido informado de la situación y que la policía federal, el FBI, se encontraba en el lugar. Tras afirmar inicialmente que el sospechoso había sido detenido, el presidente estadounidense publicó un segundo mensaje en el que afirmaba que la policía local había revocado este anuncio.









Al regresar a la Casa Blanca después de asistir a un partido de fútbol americano universitario, Donald Trump dijo: “Qué cosa tan terrible”. “Lo único que podemos hacer ahora es rezar por las víctimas”añadió.





• Más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos este año





Según Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, ya ha habido más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año, incluido éste.





Con más armas en circulación que personas, Estados Unidos tiene la tasa de muertes por armas de fuego más alta de todos los países desarrollados. Los asesinatos son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos hasta ahora no han logrado frenar, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados a la portación de armas, garantizada por la Constitución.





En 2024, más de 16.000 personas, sin incluir los suicidios, murieron por armas de fuego, según la ONG Gun Violence Archive.