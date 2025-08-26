Se esperan ondas de 5 medios en la fachada del Atlántico después de un oleaje “ciclónico”

Por

26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025







A “Fenómeno atípico” Cyclonic Swell, causado en el Atlántico por el ex Ourogan Erin, generará olas de unos 5 metros de altura este martes 26 de agosto, así como el miércoles, en la costa francesa, fuente de ” riesgo “ Para los usuarios del mar, advierte la prefectura marítima (Premar).









Según Météo-France, depresión “Generará un oleaje enérgico con olas de 4 a 5 metros en las costas del Atlántico y al comienzo de la ronda, con una elevación del nivel del mar que puede crear inmersiones locales, especialmente en el momento de los mares completos, por la mañana en Brittany, en la noche en Aquitania”..





Varios departamentos de la fachada del Atlántico deben colocarse el martes por la tarde en Vigilance Vague Sumersion.





Corrientes peligrosas





Este oleaje ciclónico, propagación de “La ola creada por la tormenta” Activo la semana pasada frente a la costa este de los Estados Unidos, es un “Fenómeno bastante atípico”le dijo a AFP el capitán de la fragata Guillaume le Rasle, portavoz de la prefectura marítima del Atlántico, que lanza un “Mensaje de prudencia”.









La costa enfrentará el “Combinación de un fuerte oleaje, un viento moderado, con probablemente buen clima”a diferencia de las tormentas habituales, señala. “Todavía estamos en verano, por lo tanto, esta combinación de factores significa que existe el riesgo de que los usuarios del mar subestimen la situación”.





Además, una alerta máxima para Baines, estas corrientes de Sewar peligrosas para los bañistas, se emitió para el martes en toda la costa de New Aquitanine. El Premar recuerda que el número de llamada de emergencia gratuito dedicado a Sea Rescue es 196.





En la reserva del Banc d’Arguin (Gironde), una lengua de arena de cuatro kilómetros de largo en la entrada de la cuenca de Arcachon, el sitio responsable de la conservación del sitio desmanteló a la cabaña que acompaña a sus equipos, por temor a una inmersión, y advirtió a los agricultores de Oyster establecidos en el lugar para que puedan hacer sus acuerdos.









“Es sobre todo el poder de las olas que se deben tener en cuenta”le dijo a la AFP Benoît Dumeau, curador de la Reserva Natural, diciendo que teme una nueva erosión de este ecosistema frágil donde muchas aves anidan, enfrentando la famosa duna de pilat.





“Hemos estado en erosión prácticamente permanente durante tres años”él deplora. “Como no hay más vegetación en ciertos lugares, tan pronto como hay viento, cruza y la marea sobre ella, será bastante complicada”teme.