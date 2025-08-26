En Berlín, la “Rue des Maures” se renombró después de años de controversia





Allá “Rue des Maures”una arteria del Centro de Berlín, está cansado este sábado 23 de agosto y renombrado según un filósofo africano del siglo XVIII, después de décadas de debates sobre el origen de su nombre considerado discriminatorio por funcionarios electos del vecindario y activistas anti -racismo.





La calle toma el nombre de Anton Wilhelm Amo, “Primer filósofo y abogado negro conocido en universidades alemanas”recuerda el Ayuntamiento del distrito de Mitte, el Centro de Berlín, que decidió cambiar este cambio. Hasta el jueves, los empleados agregaron la nueva placa y cruzaron la antigua.





La estación de metro en Rue des Maures sigue el movimiento y también cambia su nombre.

















“Es esencial escuchar a las personas afectadas por el racismo”





Atestado a principios del siglo XVIII, en la cima del comercio de esclavos de esclavos por las naciones europeas, el origen del nombre de la Rue des Maures era objeto de varias teorías: ex esclavos que se habrían establecido allí, Delegación de Pasaje africano … pero para Tahir Della, el término Maure es de hecho “Racista”.





“Siempre comenzamos por el principio de que las acciones racistas solo ocurren si se puede probar una intención. Creemos que es el efecto lo que importa”explica este activista para quien “Es esencial escuchar a las personas afectadas por el racismo en lugar de decidir en su lugar”.





Desde agosto de 2020, la reunión del distrito había decidido el nuevo nombre. Pero los residentes habían desafiado este cambio con la justicia.









A principios de julio, el tribunal administrativo había juzgado el cambio de nombre válido. El viernes, este último pospuso una solicitud de emergencia de la iniciativa de ciudadanos profesionales para evitar el cambio de nombre. Con Anton Wilhelm Amo, la calle ahora tiene un símbolo de nombre de “Resistencia, asertividad y conocimiento de la diáspora africana”subraya descolonizar a Berlín.





Nacido en Ghana actual, reducido a Europa y enviado a Europa, Anton Wilhelm Amo había recibido una educación que lo llevó a las prestigiosas universidades de Wittemberg, Halle y Jena, donde enseñó filosofía, convirtiéndose en una figura de luces en Alemania.