¿Por qué Sudáfrica no puede salir de la violencia?

Video

Donald Trump acusa a Sudáfrica de dejar un “genocidio” contra los agricultores blancos. Una instrumentalización conspiradora que se basa en niveles de homicidios extremadamente altos para todas las poblaciones del país. Nuestro periodista François Reynaert, alias “tío Obs”, explica a través de la historia por qué la “Nación Rainbow” está luchando por salir de la violencia.





En este país, la tasa de homicidios es aproximadamente 40 veces más alta que en Francia. En este país, una de cada tres mujeres, según algunos estudios, afirma haber sido violada, así como una de cada cuatro hombres. En este país, se siente la inseguridad en todas las esquinas.









Este país es Sudáfrica. La “Nación Rainbow” soñó con Nelson Mandela definitivamente desafía todos los estándares. Hace solo cuarenta años, el país, prohibido a las naciones, era uno de los más odiados en el mundo, debido a la siniestra dieta del apartheid que los blancos habían establecido para mantenerse en el poder.





En la década de 1990, se convirtió en uno de los más admirados, por la forma en que algunos de sus grandes hombres, incluido el presidente Nelson Mandela, habían tenido éxito en una transición pacífica a la democracia.





De ahora en adelante, solo hablamos del país para escuchar el nivel de violencia que reina allí. En mayo pasado, Donald Trump incluso logró instrumentalizar esta realidad para propagar el mito de un “genocidio blanco” que estaría en el trabajo.









¿Qué es cierto, qué hay de malo en todo esto? ¿Y por qué Sudáfrica no puede salir del ciclo de violencia? Para averiguarlo, mira esto Nuevo video de François Reynaertalias “Tío Obs”, girado por Mahaut Landaz y montado por Louis Morice.