Se desestima la violencia policial contra cuatro manifestantes y se abre una investigación judicial por “tiroteo tenso”





Después de dos años y medio de investigación, el fiscal de Rennes, Frédéric Teillet, cerró, este jueves 4 de diciembre, la investigación preliminar llevada a cabo por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) sobre las heridas graves sufridas por cuatro manifestantes en Sainte-Soline (Deux-Sèvres), ocurridas el 25 de marzo de 2023.









• Violencia desestimada





En un comunicado, el fiscal de Rennes explica haber cerrado la violencia de los gendarmes sin más medidas, ya sea porque las heridas fueron causadas por un disparo. “obediente” (un caso), ya sea porque los disparos no conformes podrían estar justificados por la “Contexto ultravioleta”o porque no se pudo identificar a sus autores.









• Una investigación judicial abierta sobre los “tensos tiroteos”





Pero el fiscal de Rennes, Frédéric Teillet, explica en el mismo comunicado que decidió “Continuar las investigaciones relacionadas con los tensos tiroteos” granadas llevadas a cabo ese día por los gendarmes “y abrir una investigación judicial ante un juez de instrucción”. Estos tiros tensos, “no conforme”son difíciles de calificar legalmente pero posiblemente podrían “constituyen el delito de violencia dolosa”por ejemplo si no estaban justificados por legítima defensa. “Dada la nueva dirección de las investigaciones que deben llevarse a cabo, la opción de abrir información parece más adecuada en esta fase que continuar con una investigación preliminar” por la fiscalía, cree.









“Libération” y Mediapart revelaron a principios de noviembre, con vídeos de apoyo, cómo durante la manifestación prohibida contra una obra de construcción de una megacuenca, el 25 de marzo de 2023, en Sainte-Soline, la policía incrementó el disparo de granadas explosivas y de gases lacrimógenos, hiriendo a decenas de personas.





Las imágenes captadas muestran numerosos disparos tensos de gases lacrimógenos y granadas explosivas, un uso prohibido y potencialmente mortal de estas armas que deben utilizarse en forma de campana para abrirse en el aire. Según “Libération” y Mediapart, estos tiroteos no son casos aislados, “sino el resultado de órdenes deliberadas”.





• La presentación de una demanda con la constitución de una parte civil por venir





Formami Chloé Chalot, abogada de los cuatro heridos graves que había presentado una denuncia tras la violencia sufrida durante la manifestación, esta decisión “Es a la vez muy decepcionante y nada sorprendente dada la actitud de la fiscalía durante este procedimiento”. Según ella, el fiscal de Rennes debería haber “abrir una investigación judicial por todos los hechos”dijo a la AFP.





“Es muy difícil de entender, a pesar de que mis clientes fueron víctimas de tensos tiroteos” para tres de ellos, señala. Sus clientes presentarán una denuncia ante la constitución de una parte civil sobre los hechos que les conciernen, procedimiento que da lugar automáticamente al nombramiento de un juez de instrucción.



