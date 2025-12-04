¿A qué se arriesga Shein que una vez más se ha negado a presentarse ante los diputados en la Asamblea?





Convocado este martes 2 de diciembre por el Comité de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Nacional, el gigante chino de la moda ultrarrápida Shein se ha negado una vez más a comparecer ante los diputados. Tras constatar la ausencia del grupo asiático, la presidenta (Renacimiento) de la comisión, Sandrine Le Feur, anunció que remitirá el asunto al fiscal.













El gigante chino de la moda ultrarrápida ya ha recibido tres multas este año en Francia por un total de 191 millones de euros, en particular por promociones falsas e información engañosa.





¿Shein pronto suspendida por tres meses?





Shein asegura que no se niega a colaborar, pero el grupo solicitó la semana pasada un nuevo aplazamiento de esta audiencia ante los diputados, argumentando que quería esperar primero a la decisión del tribunal judicial de París sobre su suspensión, solicitada por el Estado a causa de los productos prohibidos vendidos en su sitio.





Tras el descubrimiento a finales de octubre de la venta de muñecas sexuales infantiles y armas de categoría A, Shein fue citada por primera vez el 18 de noviembre ante la misión informativa de la Asamblea sobre los controles de productos importados a Francia.





Luego fue la Comisión de Desarrollo Sostenible la que tomó el relevo, convocando dos veces al gigante chino de la moda ultrarrápida, el 26 de noviembre y luego el 2 de diciembre. “ajuste de calendario” debido al procedimiento legal iniciado paralelamente por el gobierno.









“Los diputados son respetuosos de las investigaciones en curso y de la separación de poderes y por lo tanto esta investigación no es en absoluto una excusa para no presentarse ante el comité”respondió Sandrine Le Feur. “Sorprendido” por el “tres negativas” Desde Shein, el parlamentario explicó que la remisión al Ministerio Público es “una primera vez” para un comité permanente de la Asamblea.









En la audiencia ante el tribunal judicial de París el viernes 5 de diciembre, el Estado solicitará una suspensión del sitio durante tres meses y una reapertura sujeta a condiciones, bajo el control de la Autoridad Reguladora del Audiovisual y Digital. La fiscalía de París indicó la semana pasada que una solicitud de bloqueo de tres meses podría considerarse desproporcionada en vista de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.





El miércoles 3 de diciembre se presentará también una propuesta transpartidista de resolución europea a la Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea para alertar a Bruselas y solicitar la suspensión de la plataforma a nivel de la Unión Europea.