Se acercan las gafas “inteligentes” de Meta. ¿Qué pasaría si fueran una amenaza para nuestra libertad?





Mark Zuckerberg dio a conocer sus nuevas gafas “inteligentes” al comienzo del año escolar: Meta Ray-Ban. Asumiendo un desafío desde el fracaso de Google Glass, el CEO del Meta American (Ex-FaceBook, Inc., nota del editor) No solo lo ve como la nueva plataforma que reemplazará nuestros teléfonos inteligentes, sino también el primer ladrillo del humano aumentado. Porque estas carne no son solo una herramienta más, sino una nueva forma de usar las herramientas. No es un objeto nuevo que experimentaríamos, sino una nueva experiencia de objetos, aumentado, subtitulado, filmado, holográfico, etc.









Aunque todavía están externas al cuerpo, los meta gafas cruzan el umbral de nuestra percepción en el sentido de que ya no son Al frente nosotros, pero en Nosotros, integrados en nuestra experiencia. No modifican nuestro cuerpo en su funcionamiento para restaurarlo (como anteojos, un corazón artificial, un Sonotone, etc.), sino en su relación con el mundo para aumentarlo. Curiosamente, para alabar su producto, Mark Zuckerberg dice que disminuirá a aquellos que no se beneficiarán de él: “En el futuro, las personas sin estas gafas sufrirán una importante desventaja cognitiva.” ¿Meta quiere aumentar sus clientes o la humanidad de discapacidad?





Esta ambivalencia, entre la mejora técnica y la “debilidad” natural, es tan antigua como la técnica misma. Es el mito de Prometeo, que se opone a la indigencia del ser humano, que llegó después de que todas las armas (colmillos, garras, dardos, corteza …) fueron atribuidos a otros seres vivos, el fuego divino de la técnica, lo que le permitió producir todas las armas posibles por sí mismo. Sin embargo, la inteligencia artificial reactiva esta equívocidad al designar la inteligencia más y menos que la naturaleza natural: más, porque tiene un poder racional potencialmente infinito; Menos, porque es ciego a lo que no se mide: deseo y moralidad, que se forman, con racionalidad, las tres dimensiones principales de la inteligencia.





Idea aberrante





El mismo término de “inteligencia” artificial resume esta polaridad: importado del inglés, donde significa recopilación y procesamiento de datos (es la “i” de “CIA”), la inteligencia de la IA terminó fingiendo ser para la inteligencia humana completa, lo que lleva a una gran cantidad de futuros los futuros desarrollar la idea aberrante de una IA que “pronto se daría cuenta de sí misma”.









Sin embargo, la inteligencia humana no es solo una capacidad racional para analizar la información, sino también el deseo de un cuerpo y la moraleja de una conciencia. Nuestra capacidad para calcular las mejores formas de lograr un objetivo sería sin objeto si no fuera nuestro apetito por este objetivo y nuestra capacidad de juzgarlo. Por lo tanto, el problema de la IA, incluso antes de su declinación en las gafas, es su poder limpio, cuyo exceso nos fascina hasta el punto de hacernos olvidar estas otras dos facetas de inteligencia, invisibles pero antes de cualquier cálculo, en el corazón del poder vital.





Aumento en trompe-l’oeil





Se puede decir: estas gafas “inteligentes” incluso agregan una capa a la ilusión de esta hegemonía, ya que se insertan entre la realidad y nosotros. No son una pantalla: mesa, televisión, teléfono o reloj. No son un objeto que miramos, sino un prisma a través del cual Miramos. Cuando los anteojos nos ayudan a ver mejor, las gafas “aumentadas” agregan elementos que cubren el mundo, y aún más, le dan un marco particular (la escala de una tarjeta en sobreimpresión), un ángulo particular (información relevante), un lugar especial (a la izquierda). Sin embargo, el éxito de estas nuevas gafas consiste precisamente, según los comentaristas, para reducir el impacto de esta superposición al hacer que la pantalla sea transparente para el usuario, que continúa viendo la realidad y haciéndolo invisible, desde el exterior, para su séquito.





Imposible no pensar en la famosa alegoría de la cueva de Platón, y especialmente de “Matrix” (1999) que anticipaba el paso adicional de las gafas “inteligentes” que se habrían retirado de nuestra nariz a nuestro cerebro, y cuya realidad “aumentada” se habría convertido en completamente utópico y desconcertado, desviándonos de una verdadera opulta (¿discapacitada?) Elección real.









Persona a priori No quiere reducir su visión mediante la imposición de un marco externo, y es por eso que el uso de gafas “inteligentes” seguirá siendo marginal, como ya es el caso de los modelos existentes, utilizados en actividades específicas, divertidas o profesionales. A menos que la adicción se involucre. A cambio de un aumento de trompe-l’oeil, estas gafas nos habrán privado de nuestra libertad metafísica para decidir qué es real. Solo Meta será maestro de opciones y menús. Nada tan curioso, en última instancia, para una compañía que ha cambiado el nombre del término metafísica, “investigación sobre la naturaleza fundamental de la realidad”, de la cual se restó la física, es decir, en griego: la naturaleza.