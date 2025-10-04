Reacciones políticas después del anuncio de la renuncia de 49-3 por Lecornu





¿Será eso suficiente? Antes de recibir el Rally Nacional (RN), el Partido Socialista (PS), los Ecologistas y el Partido Comunista francés (PCF) este viernes 3 de octubre en Matignon, Sébastien Lecornu anunció que él “Angtate” Para usar el artículo 49-3 de la Constitución para gobernar, y en particular para adoptar el presupuesto sin voto. El primer ministro también pidió “Todos para hacer un gesto” Para “Avanzar en el país”.









“Renuncia al artículo 49-3” que permite al gobierno tener textos adoptados sin voto, “No debería hacernos renunciar a lo que Francia tiene un presupuesto el 31 de diciembre”dijo el primer ministro al hablar sobre el Perron de Matignon. ¿Cómo reaccionaron lo preocupado? “The Nouvel OBS” hace un balance.





• Sin cambios para la Francia rebelde, el PCF retropedal





Como era de esperar, la Francia rebelde (LFI) todavía tiene la intención de presentar una moción de censura “Tan pronto como la cita” Del Gobierno de Sébastien Lecornu, a pesar de la promesa de este último de no usar 49-3 en la Asamblea Nacional, advirtió a X viernes el coordinador nacional de la fiesta de Manuel Bompard.





“Sébastien Lecornu llega a sellar la última piedra hoy de su acuerdo con el extremo derecho de que la Asamblea Nacional votara por un presupuesto macrolepeista”estimó el diputado de Bouches-du-rhône, quien una vez más llamó “Toda la izquierda” para votar la moción de censura que será depositada por LFI.









Por su parte, el jefe del Partido Comunista Fabien Roussel encontraría “Fuerte” para censurar inmediatamente a un gobierno que renuncia a usar 49-3 cuando se trata de una propuesta “Defendido” a la izquierda y quien “Haz la pelota” en el parlamento.





• Los socialistas esperan un “nuevo” voto sobre las pensiones





El único partido izquierdo que no prometió una censura inmediata al gobierno, los socialistas no parecen juzgar suficiente la renuncia del 49-3, lo cual es una promesa de su partido si la izquierda fue designada para Matignon. El gobierno tiene otras herramientas constitucionales para “Caporalizar” Parlamento, dijo el líder de los diputados socialistas Boris Vallaud, lamentando que Sébastien Lecornu no proponga ” ninguno “ compromiso.









El primer secretario del partido socialista Olivier Faure elogió un “Evolución real” Pero le preguntará a Sébastien Lecornu un nuevo “Votar” Sobre la reforma altamente disputada de las pensiones de 2023, adoptada sin voto gracias al artículo 49-3 de la Constitución.





“¿Está listo para eso, en diciembre, los diputados, los senadores tienen la posibilidad de votar por primera vez en una reforma que, precisamente, solo fue adoptada gracias a 49-3”cuestionó al diputado antes de la entrada de la delegación socialista para negociar la última oportunidad en Matignon. El jefe de la PS quiere ” controlar “ eso “La intención de él (El Primer Ministro) póster “ ir “Hasta el final” Y “No es solo facilidad, habilidad”.





• El RN juzga el anuncio “respetuoso” pero prefiere esperar





Marine Le Pen juzgó el viernes que esta decisión fue “Más respetuoso con la democracia”felicitaciones “Poder adicional” concedido a los diputados.









Sin embargo, ella “Espere el discurso de política general” del primer ministro a principios de la próxima semana para ver “Si hay una ruptura o no”dijo, después de su entrevista con Sébastien Lecornu, recordando que “Para la concentración nacional, es la ruptura o la censura”. El RN tiene el grupo más grande de la Asamblea Nacional, donde Sébastien Lecornu, como sus predecesores, sigue siendo privado de la mayoría.





• Retailleau teme “una coalición de demagogos”





Finalmente, el jefe de LR Bruno Retailleau expresó sus dudas sobre la renuncia del artículo 49-3 de la Constitución. “En un contexto de ausencia de mayoría”Renuncia 49-3 “Es una elección que se entiende, siempre que una coalición de demagogos no conduzca al voto de un presupuesto que sea contrario a los intereses más altos de nuestro país”reaccionó al ministro de renuncia del interior en la red X.