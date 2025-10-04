Ofensiva israelí en Gaza: Doctor sin fronteras suspende sus actividades en Gaza-Ville, las clínicas “rodeadas”

Publicado el 26 de septiembre de 2025 a las 9:39 p.m.

Actualizado el 26 de septiembre de 2025 a las 9:40 p.m. Lectura: 1 min.







Los médicos de ONG sin fronteras (MSF) anunciaron este viernes 26 de septiembre, siendo “Fortalecerse para suspender” Sus actividades en Gaza-ville debido a la intensificación de la ofensiva israelí en el territorio palestino.





“No hemos tenido más remedio que suspender nuestras actividades, nuestras clínicas están rodeadas de fuerzas israelíes. Fue lo último que queríamos, porque las necesidades en Gaza son enormes”explica en un comunicado de prensa Jacob Granger, coordinador de emergencia de MSF en Gaza.





Las ataques aéreos continúan y las furias están a menos de un kilómetro de los centros de salud de las ONG, dijo. “La escalada de ataques de las Fuerzas Armadas israelíes ha creado un riesgo inaceptable para nuestro personal y nos ha obligado a suspender nuestras actividades médicas vitales”agregó el comunicado de prensa.









La semana pasada, las clínicas de MSF en Gaza-Ville llevaron a cabo más de 3,640 consultas y trataron a 1,655 pacientes con desnutrición, dice la ONG, que afirma “Violencia de parada inmediata” y un “Acceso sin obstáculos” Para trabajadores humanitarios.





“Cientos de miles” de Gazaouis todavía en la ciudad





El ejército israelí lanzó el 16 de septiembre una ofensiva importante en la ciudad de Gaza, el centro urbano más grande del territorio palestino, para eliminar lo que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista Hamas, cuyo ataque sin precedentes el 7 de octubre de 2023 en Israel impulsó la respuesta sangrienta. Ella nuevamente convocó a los habitantes de “El área del puerto de Gaza y Al-Rimal” para dejar estos lugares.





MSF indica que“Un gran número de personas huyeron hacia el sur debido a las órdenes de evacuación” Pero alerta al hecho de que “Cientos de miles” todavía están en la ciudad, incapaces de huir.









“Las personas más vulnerables, los bebés en el cuidado neonatal, las personas gravemente heridas y que sufren de enfermedades potencialmente fatales, (son) incapaces de moverse y están en gran peligro”preocupa a Jacob Granger.





Aunque MSF ha suspendido sus actividades en Gaza-Ville, la ONG indica que desea continuar apoyando “Servicios clave” En las instalaciones del Ministerio de Salud, incluidos los hospitales al-Herlou et al-Shifa, “Mientras continúen trabajando”.