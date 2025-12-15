Sarkozy y la fe católica en su “Diario de un prisionero”, una vieja receta





La fe de Nicolas Sarkozy, ¿una estrategia política? Condenado en primera instancia a cinco años de prisión por asociación criminal, afirma en “El diario de un preso”, publicado el miércoles 10 de diciembre, el papel central desempeñado por la oración durante su breve estancia en prisión. “De repente sentí la necesidad de arrodillarme al borde de mi cama (…) oré por la fuerza para llevar la cruz de esta injusticia”detalla quien había tomado una biografía de Jesús como libro de cabecera.





Después de veinte días de encarcelamiento, el ex jefe de Estado se dirigió discretamente a Lourdes con su esposa Carla Bruni. En el programa: misa y baño en las piscinas del santuario, lugar frecuentado por los peregrinos. ¿Por qué tal visita? A “extraña promesa” que se hizo a sí mismo durante su detención, en plena noche.





Al hacer gala de su fe católica, Nicolas Sarkozy se reconecta con prácticas que ya había practicado, en particular durante su visita al Elíseo. Y a lo largo de su carrera política, a veces sorprendió a la gente al mostrar una cercanía a la religión que resultaba chocante.





• En 2004, un libro sobre su fe y secularismo.





En 2004, Nicolas Sarkozy publicó “La República, Religiones, Esperanza”. Un libro donde entrevista a un sacerdote dominico, Philippe Verdin, y expone su visión de la religión y el laicismo.





En esta obra se describe a sí mismo como “de la cultura católica, de la tradición católica, de la confesión católica”al tiempo que confiesa que su fe es imperfecta. Un apego a la religión que reiterará mientras sea jefe de Estado. El ex Presidente de la República explica también la idea de que las religiones pueden ofrecer una respuesta moral en una sociedad convulsa. Considera que las religiones son útiles para la República y desea que el Estado mantenga un diálogo reforzado con las religiones.





Ministro de Estado de la época –en Beauvau, luego en Bercy– verlo hablar públicamente de su fe da escalofríos, ya que el tema suele limitarse al ámbito privado.





• En 2007, una declaración impactante sobre el maestro que “nunca podrá reemplazar al sacerdote”





En la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Nicolas Sarkozy es nombrado canónigo honorario. Si el título, honorífico e histórico, se atribuye a todos los reyes de Francia y luego a los jefes de Estado, es el discurso que pronunció el 20 de diciembre de 2007 el que suscitó la polémica.





En el Eliseo desde hace varios meses, Nicolas Sarkozy ha decidido diferenciarse de sus predecesores siendo el primero en dar signos públicos de proximidad a la religión católica. En este discurso recuerda la herencia católica de Francia: “La fe cristiana ha penetrado profundamente en la sociedad francesa, en su cultura, sus paisajes, su forma de vida, su arquitectura, su literatura, con las que Francia mantiene con la sede apostólica una relación tan especial. » Antes de agregar que “ Las raíces de Francia son esencialmente cristianas. “. Una declaración percibida por sus oponentes como una mezcla inapropiada de religión y política, mientras que el Estado debe ser neutral con respecto a las religiones.





Pero es otra frase de este discurso la que causa mucho ruido. “En la transmisión de valores y en el aprendizaje de la diferencia entre el bien y el mal, el maestro nunca puede sustituir al párroco o al sacerdote”declara. Una sentencia vista como un alejamiento del laicismo. Porque al afirmar que la religión transmite valores mejor que la educación nacional, Nicolas Sarkozy parece priorizar y anteponer la autoridad religiosa.





El mismo año, al día siguiente de su elección, anunció que quería hacerse a un lado por unos días para “ hacer balance de la gravedad de las cargas que ahora pesan sobre (su) espalda “. Si el entonces presidente mantuvo el destino en secreto, su entorno dejó escapar que su retiro podría tener lugar en un monasterio. Al final, no sucederá. Después de una noche en casa de Fouquet, Nicolas Sarkozy finalmente irá a Malta, en un yate propiedad de Bolloré. Una forma curiosa de habitar la función » y hacer voto de pobreza.





• En 2008, Sarkozy vuelve a hablar de “Dios”





Menos de un mes después de su discurso en Roma, Nicolas Sarkozy persiste y firma. Esta vez en Riad, mientras visita Arabia Saudita. En un discurso ante el Consejo Asesor Saudita, menciona la palabra “Dios” trece veces. Una presencia religiosa sustancial e inusual para un presidente francés, debido a la tradición secular del país. Nicolas Sarkozy evoca un “El único Dios de las religiones del Libro. Dios trascendente que está en la mente y el corazón de cada hombre”. También habla del papel de Dios y de las religiones en las civilizaciones y sostiene que Dios libera al hombre. Estos comentarios son impactantes y se consideran un nuevo alejamiento de la tradición republicana en la que el jefe de Estado es generalmente neutral a nivel religioso.





• La promoción del “secularismo positivo”





Nicolas Sarkozy es un ferviente defensor de lo que llama “laicismo positivo”. Ya en 2004 en su libro, y luego en numerosas ocasiones, pidió una “un laicismo que, al tiempo que garantiza la libertad de pensamiento, de creer o no creer, no considera que las religiones sean un peligro sino más bien un activo”como su discurso de Letrán. Una postura que ha ido evolucionando a lo largo de los años, especialmente en lo que respecta al Islam. Así, durante sus reuniones de 2015, declaró: “Son las religiones las que se adaptan a la República, no la República la que se adapta a la religión. » Atrás quedó el Sarkozy de 2004 que declaró que el Islam, la segunda religión de Francia, debía ser tratada como las demás. Durante las primarias de derecha de 2016, insistió en la necesidad de asimilación más que de integración y llamó a luchar contra el comunitarismo musulmán. En particular, rechaza las comidas sustitutivas en los comedores. Atrás quedaron los días en que Nicolas Sarkozy escribía que “ islam (…) tiene un nuevo papel que desempeñar » y que era mejor ver a los jóvenes “esperar espiritualmente en lugar de tener en la cabeza, como única “religión”, la de la violencia, las drogas o el dinero”.





Si el regreso de Nicolas Sarkozy a una forma de espiritualidad plantea interrogantes, es parte de la continuidad de una postura asumida desde hace más de veinte años. Una afirmación de su fe que se inscribe en el retorno de una instrumentalización de la religión en el debate político, especialmente marcada en la derecha.