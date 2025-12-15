El escándalo sanitario que los consumidores ignoran





El escándalo guarda silencio pero sus efectos son devastadores. Sin que lo sepamos, el hexano, un disolvente petroquímico tóxico, está omnipresente en nuestros alimentos. Sólo la etiqueta de Agricultura Ecológica, que prohíbe estrictamente el uso de hexano, protege a los consumidores. En las últimas semanas, numerosas publicaciones han revelado la magnitud del escándalo y los riesgos para la salud relacionados con el uso de este disolvente, empujando a científicos y agentes sanitarios a hacer sonar la alarma. Nuestras organizaciones piden a las autoridades públicas que asuman sus responsabilidades para preservar la salud de la población.





Leer también





El hexano se utiliza ampliamente en la industria alimentaria para extraer aceites vegetales de semillas de colza, girasol y soja. Este disolvente, elegido únicamente por razones de máxima rentabilidad porque aumenta la producción de petróleo, se ha consolidado como un referente industrial, descartando así todas las alternativas. Pero ¿a qué costo para la salud humana? El hexano es un hidrocarburo neurotóxico, sospechoso de ser reprotóxico y disruptor endocrino. El riesgo para la salud es real. Sin embargo, ningún etiquetado indica su presencia. Clasificado como un simple “coadyuvante tecnológico”, el hexano escapa a cualquier obligación de transparencia: no se informa al consumidor de su presencia en los productos que compra.





Los análisis realizados por Greenpeace Francia en una cincuentena de productos de consumo, así como en tortas para la alimentación animal, revelan la presencia de residuos de hexano en casi dos tercios de los productos. Además de los aceites, se han encontrado residuos de hexano en la mantequilla, la leche, incluida la leche infantil y, en menor medida, en la carne de pollo.





Leer también





Aún más preocupante es que el límite máximo de residuos (LMR) de hexano autorizado en productos alimentarios se basa en datos que datan de 1996, proporcionados por los propios fabricantes. Este reglamento sólo cubre muy pocos productos: en particular, no incluye los alimentos de origen animal, que son otra vía de contaminación debido al uso de tortas en la alimentación animal. Esto significa que los umbrales de exposición que hoy se consideran aceptables son insuficientes y demasiado elevados para proteger a la población, y los fabricantes, al igual que las autoridades sanitarias, hacen la vista gorda ante este importante riesgo para la salud. La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha pedido una reevaluación urgente del uso del hexano en el sector agroalimentario en 2024.





Ya existen otros métodos de extracción, sin el uso de disolventes petroquímicos. Por tanto, es posible generalizar la prohibición del hexano a todos los alimentos.





Nuestras organizaciones piden una prohibición gradual del hexano en la industria alimentaria. Debe prohibirse su uso, así como la importación de productos que lo contengan. En términos más generales, pedimos la prohibición de todos los disolventes de extracción utilizados para aceites comestibles cuya seguridad para la salud humana no haya sido demostrada científicamente. Al mismo tiempo, es necesario apoyar y favorecer otros métodos de producción, en particular la extracción sin disolventes. Además, es necesario reiniciar la investigación sobre la toxicidad crónica del hexano y reevaluar las reglamentaciones. Por último, los ciudadanos deben estar informados de forma fiable y completa: el etiquetado del hexano debe ser obligatorio.





Es una cuestión de salud pública y de salud ambiental, de transparencia alimentaria y de respeto a los consumidores.





Firmantes:





Paz verde Francia

Generaciones futuras

60 millones de consumidores

Yuka

Francia Naturaleza Medio Ambiente

Red de Acción Climática

Nuestro negocio

Sinabio

Ambiente de salud futuro

La Casa Orgánica

Fundación para la Naturaleza y el Hombre

WECF Francia

Actores de Bio Consom

Actuar por el medio ambiente

CIWF

FOREBio

Sinadis orgánicos

escuela comestible

tiene sentido