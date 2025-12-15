¿Por qué la UE multó a X con 120 millones de euros?





Este viernes 5 de diciembre, la UE impuso una multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk, a riesgo de un nuevo enfrentamiento con el presidente estadounidense Donald Trump.





la multa contra “no tiene nada que ver con la censura”explicó la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de lo digital, Henna Virkkunen, entrevistada por periodistas. “No estamos aquí para imponer las multas más altas, sino para garantizar que se respeten nuestras leyes digitales”.





• Una primera multa impuesta en virtud de la DSA





La multa anunciada por Bruselas es la primera impuesta a una plataforma en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Esta ley emblemática entró en vigor hace dos años para combatir los contenidos ilegales y peligrosos en línea e impone obligaciones reforzadas a las mayores plataformas activas en la UE.





Esta sanción se refiere únicamente a las infracciones notificadas en julio de 2024 a





Las marcas de verificación azules fueron asignadas originalmente por el antiguo Twitter a los usuarios después de un proceso de verificación de su identidad, para ayudar a frustrar a los impostores. Pero después de comprar la red social, Elon Musk reservó estas insignias para los suscriptores de pago, corriendo el riesgo, según Bruselas, de engañar a los usuarios.





Mientras tanto, la UE ha ampliado su investigación sobre X por sospecha de incumplimiento de sus obligaciones en materia de contenidos ilegales y desinformación. Temas que continúa investigando.





• Las investigaciones continúan





Este tema adquirió una connotación muy política debido a la estrecha proximidad entre Elon Musk y el presidente estadounidense Donald Trump, hasta su demoledora ruptura en junio. En las últimas semanas, las relaciones entre los dos multimillonarios se han calentado un poco, sin haber vuelto a la normalidad.





Pero sea cual sea el caso, Washington ha seguido este año criticando las leyes europeas contra los abusos de los gigantes tecnológicos, acusándolas de atacar a los campeones estadounidenses. A finales de noviembre, funcionarios estadounidenses que visitaron Bruselas pidieron a Europa que relajara estas leyes, a cambio de una reducción de los derechos de aduana estadounidenses sobre el acero europeo. Una forma de negociación inmediatamente rechazada por los funcionarios europeos.





La Comisión defendió el importe de la sanción contra “Sentimos que era proporcionado”Y “esto tiene en cuenta la naturaleza, gravedad y duración” de los delitos cometidos, explicó Henna Virkkunen. Pero recordó que las investigaciones sobre desinformación y contenido ilegal en X continúan y dijo que espera que concluyan. “más rápido” que esta primera sanción.





Al mismo tiempo, Bruselas anunció que había aceptado compromisos de la plataforma de origen chino TikTok que respondían a las quejas que le había dirigido en relación con sus obligaciones de transparencia en materia publicitaria.





• Francia acoge con satisfacción una decisión “histórica”





“Esta decisión es histórica”saludó a la ministra francesa de Digital, Anne Le Hénanff. “Al sancionar a X, Europa demuestra que puede pasar de las palabras a los hechos”. “Con esta primera sanción, la Comisión Europea envía una señal decidida a X, así como a todas las plataformas que puedan infringir la regulación sobre servicios digitales”añadió Martin Ajdari, presidente del regulador francés Arcom.





La ONG que lucha contra el discurso de odio en Internet CCDH, demandada por Elon Musk por sus investigaciones sobre “Mostraron a las plataformas que nadie está por encima de la ley”. “DSA proporciona un control modesto pero esencial contra el poder abrumador de las mayores empresas tecnológicas”estimó también Marietje Schaake, experta del sector de la Universidad de Stanford y ex eurodiputada.





• Un “ataque al pueblo estadounidense” según Rubio





Incluso antes de que se hiciera oficial esta decisión, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, denunció el enfoque europeo. “La UE debería defender la libertad de expresión en lugar de atacar a las empresas estadounidenses por tonterías”dijo, atrayendo un mensaje de agradecimiento de Elon Musk.





El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estimó entonces que la multa impuesta por la Unión Europea a X, la red social de Elon Musk, constituía una “ataque al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”. “La multa de 140 millones de dólares impuesta por la Comisión Europea no es sólo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”fustigó a Marco Rubio en X, añadiendo que “Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en línea”.



