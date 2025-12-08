Sarkozy y el RN, la estrategia de defensa estadounidense y la muerte de Martin Parr… Cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 6 y domingo 7 de diciembre.





• La nueva estrategia de defensa estadounidense provoca la ira de los europeos





Esto es un verdadero desaire para los países europeos. La administración Trump emitió un documento el viernes 5 de diciembre sobre su “estrategia de defensa nacional”en el que anticipa la“borrado de civilización” de Europa, quiere restaurar su poder en América Latina y juzga “la era de la migración masiva” finalizado. “En todo lo que hacemos, ponemos a Estados Unidos en primer lugar”resume Donald Trump en un prefacio del documento de 33 páginas, que insta “proteger al país contra las invasiones”.









Varios países europeos reaccionaron rápidamente. Alemania no necesita “Consejos desde fuera”declaró tras la publicación del texto el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul. El texto de la Casa Blanca que define la nueva estrategia de seguridad estadounidense es “inaceptable y peligroso”juzgó también a la eurodiputada Valérie Hayer, presidenta del grupo centrista Renovar Europa en el Parlamento Europeo. “La administración Trump no tiene por qué interferir en nuestras políticas internas”reaccionó este funcionario electo francés en X. “Esta administración Trump es enemiga de Europa. Necesitamos dejar de ser amigos de ella”.volvió a asegurar.









• La Asamblea Nacional restablece la suspensión de la reforma previsional





Después de haber adoptado la parte de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social el viernes 5 de diciembre en una votación en suspenso, la Asamblea reintrodujo la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones. Próximo paso: la votación de todo el texto el martes, con un resultado muy incierto. El Senado había restablecido parcialmente la congelación de las pensiones de jubilación y de los mínimos sociales. Este mismo Senado se había opuesto a la suspensión de la reforma de las pensiones, precio de la no censura del gobierno de Sébastien Lecornu por parte de los socialistas. Los diputados lo reinstauraron por 162 votos contra 75.









Los diputados casi terminaron de examinar los artículos durante la noche del viernes al sábado y lo terminarán el martes. Votarán inmediatamente por la parte ” gastos “ del texto, antes de la votación de todo el proyecto de ley. Una discusión final se referirá al artículo crucial sobre el objetivo del gasto en seguros de salud (Ondam). La ministra de Salud, Stéphanie Rist, ya ha anunciado a los diputados su ” objetivo “ presentar una enmienda que aumente la “3%” de estos gastos (frente al +2% hasta ahora). Y esto mientras muchos denuncian un objetivo demasiado bajo hasta ahora, equivalente a un curso de ahorro.





• ¿Hacia una alianza formal entre LR y la extrema derecha?





Nicolas Sarkozy dijo que era “la reunión más amplia posible” con Marine Le Pen, según extractos de su próximo libro, “El diario de un prisionero”, publicado este domingo en “la Tribune”. Nos enteramos de que el ex Presidente de la República, condenado y encarcelado durante 20 días por “conspiración criminal” en el asunto de la financiación de Libia, aseguró a Marine Le Pen que no se le asociaría con una posible “frente republicano” contra la RN. Pero la cosa no termina ahí. Más adelante en el trabajo, juzga que “El camino hacia la reconstrucción de la derecha sólo puede pasar por el más amplio espíritu de unidad posible, sin exclusiones y sin anatema”.









El presidente de los republicanos, Bruno Retailleau, se dirigió a los votantes de RN, pidiendo una “unión de derechos” en las urnas durante las próximas elecciones. El ex Ministro del Interior de los gobiernos de Bayrou y Lecornu I no cree en “un lío de dispositivos”, “vano” en sus ojos, dijo en BFMTV el domingo. “Por otro lado, asumo plenamente que me dirigiré a los votantes de la Agrupación Nacional para que la unión de las derechas se realice precisamente sobre el terreno, en las urnas. » “Ojalá hubiera un candidato de LR” Sin embargo, en 2027, afirmó Bruno Retailleau. “Estoy preparando un proyecto (…) No sé si seré yo quien vestirá los colores (del partido) o alguien más. »





Conscientes de la ventana que tienen a su disposición, los dirigentes del partido frontista ya han propuesto una posible “acuerdo gubernamental” a la derecha si se produjera una nueva disolución





• Ha muerto el fotógrafo británico Martin Parr.





El fotógrafo británico Martin Parr, famoso por sus fotografías que retratan con humor la vida cotidiana de sus compatriotas, falleció el sábado a la edad de 73 años, anunció este domingo su fundación en un comunicado de prensa. “Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr (1952-2025) murió (sábado) en su casa de Bristol”anunció al mismo tiempo que Magnum Photos, agencia para la que el fotógrafo trabajaba desde hacía mucho tiempo.









Cuerpos carmesí por el sol, fiestas en el jardín con sombreros… Martin Parr ha alcanzado el rango de estrella gracias a su reconocible estética, con primeros planos y colores saturados, su toque británico y sus temas favoritos, como el turismo de masas o el consumismo. Su influencia va mucho más allá del círculo de los aficionados a la fotografía, aunque su obra casi documental, a veces acusada de kitsch, le ha granjeado tantos admiradores como detractores.





• Detenido un intento de golpe de Estado en Benin





Este domingo por la mañana se produjo un intento de golpe de Estado en Cotonú, capital de facto de Benín. Ocho soldados presentándose como los “Comité Militar por la Refundación” (CMR), anunciaron en la televisión pública beninesa que habían destituido al presidente Patrice Talon. Proclamaron a teniente coronel “presidente del CMR” y justificó su adquisición por “Continuo deterioro de la situación de seguridad en el norte de Benin”allá “descuido hacia los soldados caídos en el frente y sus familias abandonadas a su suerte”así como por “Promociones injustas en detrimento de los más merecedores”.













La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha condenado “Con firmeza esta acción inconstitucional que constituye una subversión de la voluntad del pueblo beninés”dicho “apoyar al gobierno y al pueblo (beninés) por todos los medios necesarios”en un comunicado de prensa. La Unión Africana (UA) dijo que condenaba “firme e inequívocamente” el intento de golpe de Estado el domingo por la mañana en Benin contra el presidente Patrice Talon y pidió a los soldados que regresaran a sus cuarteles.