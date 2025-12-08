Faure llama a los socialistas a votar a favor, Retailleau denuncia un “retraso fiscal”





A 48 horas de la crucial votación en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto de la Seguridad Social, la tensión va en aumento. El viernes, la parte de ingresos del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) fue adoptada gracias a varios compromisos (sobre el CSG o el abandono del aumento de las franquicias médicas, etc.), pero también gracias a los numerosos ausentes en el hemiciclo, en particular en las filas de la Agrupación Nacional.









La aprobación, el martes 9 de diciembre, de la parte dedicada a los gastos, con la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones, luego la votación de todo el texto promete ser mucho más incierta.





Las concesiones hechas a los socialistas por el gobierno para asegurarse su apoyo están empezando a molestar a ciertos aliados macronistas y a la derecha. El ex ministro del Interior, Bruno Retailleau, pidió a los republicanos que no votaran a favor, mientras que el partido de Edouard Philippe, Horizons, tampoco se compromete a apoyar al Gobierno. La extrema derecha, la Agrupación Nacional, insta al Primer Ministro a dimitir si se rechaza el texto.





• Los aliados del gobierno se están molestando





Ante las concesiones obtenidas por el Partido Socialista, algunos diputados macronistas empiezan a torcerse las narices en los pasillos de la Asamblea Nacional. El domingo, el ex ministro de Emmanuel Macron, Marc Ferracci, estimó en France 3 que el gobierno ha “demasiado” en PS. La suspensión de la reforma de las pensiones es “una negación de la realidad”insistió en “la Tribune Dimanche”.









El ex primer ministro Edouard Philippe y alcalde de Le Havre, declarado candidato para 2027, tiraron una llave al charco al anunciar que“tal cual”el grupo Horizontes no votaría a favor de este presupuesto. Y sus tropas se abstuvieron en gran medida el viernes en lo que respecta a los ingresos. En el periódico “Le Monde” de este lunes por la mañana, Frédéric Valletoux, presidente (Horizontes) de la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Nacional, fue más matizado: “El martes decidiremos si votamos en contra o nos abstenemos”.





• En LR, Bruno Retailleau denuncia una “retención fiscal”





Dos meses después de su salida del gobierno, el jefe de los republicanos calificó el presupuesto de la Seguridad Social como “retención de impuestos” con el aumento del CSG, “atraco social” sobre pensiones y “retrato democrático” porque a sus ojos “Nunca el país ha estado tan a la derecha y nunca un gobierno, una política ha estado tan a la izquierda”.





“Este texto no es votable”nuestros diputados “Tendrá la opción de abstenerse o votar en contra”afirmó en BFMTV.









Sébastien Lecornu “ponerse en manos de los socialistas” con las pensiones y la renuncia al artículo 49.3, denunció Bruno Retailleau. Aboga por el retorno de esta herramienta constitucional, que permite aprobar un proyecto de ley sin votación.





• El RN votará en contra





Los diputados de la Agrupación Nacional anunciaron que el martes acudirían a la Cámara para votar la parte de gastos del presupuesto de la Seguridad Social. El viernes se votó la parte relativa a los ingresos, en particular porque los diputados de extrema derecha asistieron al funeral de Alain Jamet, amigo íntimo de Jean-Marie Le Pen.





esta vez estaremos “perfectamente numerosos y totalmente presentes” votar en contra de todo el proyecto de ley, advirtió el diputado del Rally Nacional, Jean-Philippe Tanguy, invitado al Gran Jurado RTL-Senado Público-Le Figaro-M6. Y para presionar a Sébastien Lecornu: en caso de rechazo del texto, “No veo cómo no pudo dimitir”.









Una respuesta a la portavoz del gobierno Maud Bregeon, que estimó en “la Tribune Dimanche” que una dimisión “no tendría sentido”. De lo contrario, el Primer Ministro “comprometió la responsabilidad del gobierno”decidiendo finalmente recurrir al 49.3. Lo que siempre se niega a hacer.





• Faure llama a los diputados socialistas a votar a favor





Durante mucho tiempo, los socialistas creyeron que una simple abstención sería suficiente para cumplir su parte del contrato. Pero ante las protestas, el primer secretario del PS, Olivier Faure, pidió este lunes que su bando votara a favor de la parte de gastos del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2026.





“Cuando entramos al debate estábamos absolutamente en contra de este proyecto de presupuesto (…)”, Olivier Faure dijo a BFMTV/RMC, indicando que“una serie de avances” había invitado a los socialistas a revisar su posición. “Hoy es una copia aceptable y por eso mañana, delante de mi grupo, pediré que votemos a favor”.









Este lunes por la mañana, Laurent Baumel, diputado del PS cercano a Olivier Faure, ya anunció el color en “Le Monde” indicando que los socialistas “asumirá la responsabilidad” Martes.





• ¿Concesiones para los ambientalistas?





Para intentar conseguir una votación, el gobierno parece dispuesto a llegar a un compromiso final con los ecologistas. Efectivamente, el martes se discutirá por última vez el artículo crucial sobre el objetivo del gasto en seguros de enfermedad (Ondam). A este respecto, la Ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, podría presentar una enmienda que prevea un aumento de “3%” de estos gastos (frente al 2% hasta ahora).



