¿Quién es Kirill Dmitriev, el mensajero ruso que susurra al oído de los estadounidenses?





El hombre en la sombra de Putin es un excelente negociador. Kirill Dmitriev, ex director del Fondo Ruso de Inversión Directa, se reunió en secreto con el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, en octubre pasado para establecer un plan de paz de 28 puntos con Ucrania. Este acuerdo, en gran medida favorable a Rusia, ha sido rechazado desde entonces por Ucrania y algunos europeos. Pero al filtrarse a la prensa, la reunión plantea la pregunta: ¿quién es Kirill Dmitriev, este intermediario ruso que susurra los deseos de Putin al oído de los estadounidenses?





Un ruso muy americano





Kirill Dmitriev conoce bien los Estados Unidos. Primero estudió en Stanford, luego en Harvard Business School, antes de comenzar su carrera en McKinsey en Los Ángeles. Una vez que se convirtió en desarrollador inmobiliario, se acercó a Jared Kushner, un empresario y diplomático estadounidense, casado con Ivanka Trump, la hija de Donald Trump.









En particular, en 2011 fue nombrado director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), una sociedad que permite invertir en el extranjero. Se convierte así en un interlocutor privilegiado y sigue manteniendo las relaciones ruso-estadounidenses. Tras la invasión rusa de Ucrania, fue sancionado por primera vez por la administración Biden. Pero las sanciones se levantaron cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca.





Un amigo cercano de Putin





Si Kirill Dmitriev es cercano a la administración Trump, también forma parte del círculo íntimo de Vladimir Putin. El emisario no oficial de Rusia también está casado con la amiga de la infancia de la hija del presidente ruso.









Por último, Kirill Dmitriev también es un buen comunicador. Él mismo supuestamente filtró a la prensa estas negociaciones ruso-estadounidenses sobre el plan de paz para Ucrania, para poner en primer plano las condiciones de Rusia. Sin embargo, el documento, considerado demasiado favorable a Moscú, fue rechazado por Ucrania y algunos europeos. En Ginebra se está negociando un nuevo plan de paz, pero Rusia ya ha expresado reservas.





En cuanto a Kirill Dmitriev, se mantuvo fiel a su papel en la sombra y no hizo ninguna declaración oficial sobre las discusiones en curso.