Rusos, ucranianos y estadounidenses se reúnen este viernes en Abu Dabi y se abordará la cuestión de los territorios en el Este, asegura Zelensky

Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebrarán una reunión trilateral este viernes 23 de enero en Abu Dabi, anunció el Kremlin durante la noche tras una reunión en Moscú entre el presidente Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff.





“Se acordó que a partir de hoy tendrá lugar en Abu Dhabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral responsable de las cuestiones de seguridad”dijo a los periodistas el viernes temprano el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. El equipo ruso, encabezado por el general Igor Kostioukov, alto funcionario del Estado Mayor, “viajará a Abu Dhabi en las próximas horas”dijo.





Según Kiev, Ucrania estará representada por el secretario del Consejo de Seguridad, Roustem Umerov, su jefe de Estado Mayor, Kyrylo Budanov, y su segundo jefe, Serguii Kyslytsia, por el jefe del partido presidencial, David Arakhamia, y por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Andriï Gnatov.





En la reunión trilateral se discutirá la cuestión del control de los territorios del este de Ucrania, afirmó Volodymyr Zelensky. “La cuestión de Donbass (territorio del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, nota del editor) es clave”dijo el presidente ucraniano, durante una conferencia de prensa en línea, y agregó que este tema se discutirá “En Abu Dhabi, hoy y mañana”.









Yuri Ushakov destacó que la reunión del jueves entre Vladimir Putin y Steve Witkoff en Moscú fue “útil en todos los sentidos”en particular para permitir esta trilateral. “Los estadounidenses han hecho mucho para preparar esta reunión y esperan que sea un éxito y abra perspectivas para avanzar en todas las cuestiones relacionadas con el fin del conflicto” en Ucrania, subrayó Yuri Ushakov, refiriéndose a las conversaciones sobre “muy sustancial” con Steve Witkoff.





El viernes también tendrá lugar en Abu Dabi otra reunión, dedicada a cuestiones económicas, entre Steve Witkoff y el enviado del Kremlin para cuestiones económicas internacionales, Kirill Dmitriev, dijo. “Estamos sinceramente interesados ​​en una solución (del conflicto) por medios político-diplomáticos”aseguró Yuri Ushakov. Pero “Mientras esto no sea así, Rusia seguirá logrando sus objetivos (…) en el campo de batalla”añadió.





Garantías de seguridad





Steve Witkoff, que estuvo acompañado por el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, conversó con Vladimir Putin durante más de tres horas y media. El enviado ya se reunió con el presidente ruso varias veces durante el año pasado, como parte de los esfuerzos estadounidenses para poner fin a cuatro años de combates en Ucrania.





Desde Davos, Steve Witkoff ya había elogiado los avances “significativo” logrado durante su reunión el pasado fin de semana en Miami con negociadores ucranianos. “Creo que lo hemos reducido a un punto”.dijo.









En Davos, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló brevemente el jueves con Donald Trump y habló con la prensa sobre una reunión. “positivo” pero un dialogo “no es fácil”. Sin embargo, aseguró que había llegado a un acuerdo sobre las garantías de seguridad que debe ofrecer Estados Unidos a Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacar tras un posible fin del conflicto. “Las garantías de seguridad están listas”declaró, indicando que “el documento debe ser firmado por los partidos, por los presidentes, y luego pasará a los parlamentos nacionales”.





Volodymyr Zelensky, por su parte, afirmó que la espinosa cuestión de los territorios del este de Ucrania reclamados por Moscú no es “aún no resuelto”.





“Sin resolver la cuestión territorial (…) no podemos esperar obtener una solución a largo plazo”repitió el asesor diplomático del Kremlin el viernes tras la reunión entre Putin y Witkoff.





Zelensky critica a los europeos





Ya se habían celebrado negociaciones directas entre Rusia y Ucrania durante el primer año de la guerra, en 2022, y varias veces en 2025, en Estambul. Estas conversaciones sólo dieron como resultado intercambios de prisioneros y restos de soldados, sin resolver el conflicto.





Rusia exige la retirada de las tropas ucranianas de Donbass, en el este industrial de Ucrania, y el compromiso de Kiev de no unirse a la OTAN. En los últimos meses, ha aumentado las huelgas en la red energética ucraniana, provocando cortes masivos de energía y calefacción, particularmente en la capital, en medio de temperaturas gélidas.









Volodymyr Zelensky, cada vez más crítico con los europeos en las últimas semanas, pronunció el jueves en Davos un discurso particularmente duro hacia sus principales partidarios, diciendo que veía una Europa “fragmentado” Y “perdido” a la hora de influir en las posiciones de Donald Trump, y carecer “voluntad política” contra Vladímir Putin. También consideró que, a pesar de las promesas europeas de desplegar tropas en Ucrania después de la guerra, “que ninguna garantía de seguridad puede funcionar sin Estados Unidos”.