Lo que dijo Zelensky en Davos





El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó duramente a sus aliados europeos este jueves 22 de enero, diciendo que veía una Europa “fragmentado” Y “perdido” cuando se trata de influir en las posiciones de Donald Trump y carecer “voluntad política” contra Vladímir Putin.





Este discurso tan ofensivo hacia los principales apoyos políticos y financieros de Kiev desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 se produjo después de una reunión con Donald Trump en Davos que permitió, según Volodymyr Zelensky, alcanzar un acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania.





· “Europa parece perdida”





En raras ocasiones, las flechas de Volodymyr Zelensky se dirigieron a Europa. “En lugar de convertirse en una verdadera potencia mundial, Europa sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias”se lamentó.





“Europa parece perdida cuando intenta convencer al presidente estadounidense de que cambie”continuó.









“Putin logró, lamentablemente, detener a Europa”criticó una vez más al presidente ucraniano y pidió a los europeos que “Unidos para detener a Rusia”.





Los europeos acordaron enviar tropas terrestres en caso de un alto el fuego con Rusia, pero Volodymyr Zelensky estimó “que ninguna garantía de seguridad puede funcionar sin Estados Unidos”y que el apoyo de su homólogo estadounidense fue ” básico “.





· Un acuerdo alcanzado con Trump sobre garantías de seguridad





Sin embargo, el diálogo con el presidente estadounidense Donald Trump no es “no es fácil”admitió el líder ucraniano, refiriéndose a una reunión “positivo”.





Afirmó así que los documentos elaborados con Washington para poner fin al conflicto son “casi listo”.









Posteriormente aseguró que había llegado a un acuerdo sobre las garantías de seguridad que debe ofrecer Estados Unidos a Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacar tras un posible fin del conflicto.





“Las garantías de seguridad están listas”declaró, indicando que “el documento debe ser firmado por los partidos, por los presidentes, y luego pasará a los parlamentos nacionales”.





· Witkoff y Kushner deben reunirse con Putin…





“La guerra debe terminar”indicó por su parte Donald Trump tras su encuentro, a los periodistas que le preguntaron sobre el mensaje que quería transmitir al jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.





También se espera que los emisarios de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reúnan este jueves por la tarde en Moscú con Vladimir Putin.









Desde hace meses, las capitales europeas intentan influir en los debates, temiendo que Washington, que se presenta como mediador, imponga en Kiev una solución demasiado favorable a Moscú.





·… antes de las discusiones entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia





El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también habló de discusiones. “trilátero” entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia que tendrá lugar esta semana en los Emiratos Árabes Unidos.





“Creo que será la primera reunión trilateral en los Emiratos (Árabes Unidos), será mañana y pasado mañana…”dijo Volodymyr Zelensky en el Foro Económico Mundial en Davos, y agregó: “Los rusos deben estar dispuestos a llegar a un compromiso. »





Volodymyr Zelensky, que acababa de hablar con su homólogo estadounidense Donald Trump al margen del evento, no dijo cuál será el formato de las discusiones, ni si los representantes de Ucrania y Rusia discutirán directamente. Aclaró durante una conferencia de prensa posterior que será un “Reunión trilateral a nivel de negociadores”.









“Todo el equipo va a ir”dijo, citando al secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Roustem Oumerov, a su jefe de estado mayor Kyrylo Budanov y a su jefe adjunto Serguiï Kyslytsia, al jefe del partido presidencial David Arakhamia, pero también al jefe de estado mayor de las fuerzas armadas Andriï Gnatov.





“Veremos cuál será el resultado”añadió Volodímir Zelenski. La cuestión de los territorios del este de Ucrania reclamados por Moscú no es “aún no resuelto”dijo.





Rusia y Ucrania ya habían mantenido negociaciones directas en Estambul durante el primer año de la guerra, en 2022, así como varias veces en 2025. Estas conversaciones no habían dado lugar a avances significativos hacia la finalización del conflicto.