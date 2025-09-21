Rusia y Bielorrusia están organizando ejercicios militares de este viernes bajo el ojo preocupado de Occidente

Publicado el 12 de septiembre de 2025 a las 9:01 am

actualizado el 12 de septiembre de 2025 a las 10:05 am Lectura: 4 min.







Rusia y su leal aliado Bielorrusia han comenzado este viernes 12 de septiembre, los principales ejercicios militares conjuntos que despiertan la preocupación de los países de la OTAN, unos días después de los drones rusos sin precedentes en el territorio polaco. “Las maniobras conjuntas estratégicas de las fuerzas armadas rusas y bielorrusas (…) comenzó “El Ministerio de Defensa de Rusia anunció en un comunicado.









Estas maniobras tienen lugar mientras el ejército ruso está progresando en el frente ucraniano e intensifica sus ataques aéreos en las ciudades del país, tres años y medio después del comienzo de su gran ofensiva a gran escala. En los albores de las maniobras, Moscú anunció que se había derribado en la noche 221 drones ucranianos, uno de los ataques más masivos en el ejército de Kiev desde el comienzo del conflicto.





Preocupaciones en Polonia, Lituania y Letonia





Los ejercicios se llevan a cabo de viernes a martes cerca de una ciudad ubicada al este de Minsk, la capital, según las autoridades bielorrusas. Según el ejército ruso, algunos “Acciones prácticas” También tendrá lugar en el territorio ruso, así como en el mar barato y en el Mar Báltico.





Polonia, Lituania y Letonia, países miembros de la OTAN y los vecinos de Bielorrusia, ver con un ojo muy malo la organización de estos ejercicios tan cerca de sus fronteras. Los tres han fortalecido su seguridad y su tráfico aéreo restringido en ciertas áreas, Varsovia también ordenó el cierre completo de su frontera con Bielorrusia durante las maniobras.





Moscú le preguntó a Warsaw el jueves “Reconsidere la decisión tomada (Cierre de la frontera) lo antes posible “denunciando “Medidas de confrontación”.





Referencia del Consejo de Seguridad de la ONU





Estos ejercicios militares se producen solo unos días después de la intrusión de alrededor de veinte drones en la noche de martes a miércoles en el espacio aéreo polaco, considerado deliberado por Varsovia y sus aliados, pero desafiados por Moscú. Intrusión que despertó una fuerte emoción en Polonia y fue calificada como provocación por los países occidentales.





Varsovia tuvo que movilizar sus aviones y los de sus aliados de la OTAN para derribar drones, desde el cielo ucraniano y Bielorrusia.





El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que nunca habíamos estado tan cerca de un “Conflicto abierto” Desde la Segunda Guerra Mundial. Varsovia también confiscó el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana, que se reunirá con urgencia este viernes.









La derivación al consejo de seguridad apunta a “Al atraer la atención de todo el mundo a este ataque sin precedentes dirigido por drones rusos contra un país miembro no solo de la ONU, sino también de la Unión Europea y la OTAN”justificó el jefe de diplomacia polaca Radoslaw Sikorski en RMF FM Radio.





El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia por su parte convocó al embajador ruso en Francia este viernes para discutir la incursión de los drones en Polonia, anunció el ministro resignado Jean-Noël Barot, después de varios otros países europeos.





“Será convocado esta mañana. Le diremos (…) que no seremos intimidadosdijo el ministro en Francia-Inter. Intencional o no, accidental o no, todo esto es muy grave. Todo esto es absolutamente inaceptable. Todo esto se agrega a las innumerables provocaciones de Vladimir Putin. »»





Ejercicios que “no se dirigen a nadie”, según Moscú





El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que el objetivo de las maniobras rusas-bilorusianas era “Ciertamente no a la defensiva”. Y no se dirigen “No solo Ucrania”dijo.





Rusia ha barrido los temores vinculados a las maniobras militares, llamadas Zapad-20125 (“OUest-2025”, en referencia al hecho de que tienen lugar en el oeste de la Alianza Rusia de Biélor). El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que era“Ejercicios planificados (OMS) No apuntar a nadie “.









Los ejercicios de Zapad generalmente se organizan cada cuatro años. La edición 2025 ha sido la primera desde el comienzo del conflicto en Ucrania en febrero de 2022. La de 2021 había movilizado alrededor de 200,000 soldados rusos, unos meses antes del lanzamiento de su asalto contra Ucrania.





Esta vez, el alcance de los ejercicios debería ser mucho más pequeño, cientos de miles de soldados rusos desplegados en Ucrania. Bielorrusia había dicho en enero que 13,000 soldados participarían en los ejercicios, pero dijo en mayo que este número se reduciría a la mitad.





“Simple espectáculo” o simulación de invasión?





Según Donald Tusk, las maniobras tienen como objetivo simular la ocupación del corredor Suwalki, que se extiende a lo largo de la frontera entre Polonia y Lituania con el enclave ruso en Kaliningrado al oeste y Bielorrusia. Este corredor a menudo se considera un punto débil de la OTAN, que podría ser el primer objetivo de un posible ataque ruso.





Este miedo es un “Absurdo total”barrió al presidente bielorruso Alexandre Loukachenko. La defensa del ministro bielorruso también dijo recientemente a los medios estatales que los ejercicios de Zapad habían estado lejos de las fronteras de Polonia y Ucrania a “Reducir las tensiones”.





Sin embargo, Minsk dijo en agosto que las maniobras involucrarían misiles hipersónicos con capacidad de orechnik nuclear, desarrollado por Rusia y tener que desplegarse en Bielorrusia.











Para Alexandre Khramtchikhine, analista militar con sede en Moscú, estos ejercicios de Zapad son uno “Show simple” Sin significado real. Pero Vassili Kachine, analista del Consejo Ruso para Asuntos Internacionales, vinculado al Kremlin, cree que las maniobras son “Tanto una demostración como un entrenamiento de combate real”. “Debemos estar listos para defender a Bielorrusia si es necesario”comentó.





Polonia y sus aliados anunciaron el atuendo en septiembre de sus propios ejercicios.





Para Vassili Kachine, la organización al mismo tiempo de los ejercicios militares rivales de Rusia y los países miembros de la OTAN están pidiendo que dure. “Como fue el caso con el momento de la Guerra Fría”señaló.



