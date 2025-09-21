“Hay incompatibilidad entre el capitalismo y la sostenibilidad”

Descifrado

¡El hombre barbudo está de vuelta! Mientras el planeta se calienta, la corriente ecológica -mamarxista está en el viento en las velas. Pequeño viaje a este campo de pensamiento hirviendo.





Para ir más allá





Salle P.516 de la Universidad de París-Dauphine. En este pequeño anfiteatro, más acostumbrado a las lecciones de finanzas que a las protuberancias izquierdistas, han acumulado unas pocas docenas de personas. La puerta se abre constantemente, y los recién llegados se sientan en el suelo, mantienen la oreja del corredor y se mudaron renunció para escuchar otra conferencia de la misma conferencia. Una bolsa marcada “hace que el marxismo sea grande nuevamente” da una indicación de la atmósfera: en el calor del verano, a fines de junio, los participantes en las reuniones de “Matorismo histórico” llegaron a escuchar presentaciones puntuales sobre planificación ecológica o el concepto de naturaleza en el trabajo de Marx. Uno de los organizadores, Lucie Rondeau du Noyer, está encantada: “Tenemos derecho a hablar sobre el” capitalismo “en las ciencias sociales, ¡incluso Thomas Piketty lo hizo!»





El atuendo en París de este evento demuestra la vitalidad del trabajo ecosfuncional. En el mundo de los ingleses, las pruebas abundan al comienzo del año escolar 2025: con “extracción” (Norton), Thea Riofrancos cuenta sus viajes en las minas de litio en Chile para iluminar la parte inferior del Transitio …