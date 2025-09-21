Bernard Arnault ataca el impuesto de Zucman, Gabriel Zucman denuncia una “calumnia”





Un pase de armas en la parte superior: por un lado, el multimillonario más rico en Francia y, por otro, el economista Gabriel Zucman, autor de la propuesta de impuestos que lleva su nombre. Este impuesto sobre el más alto patrimonio, que se llama impuestos de Zucman, que reúne toda la izquierda, a diferencia de la ira de los jefes franceses.





El multimillonario Bernard Arnault atacó a su promotor este sábado 20 de septiembre, calificando a su autor como “Pseudo University” y “Activista de LeT -Lft”. Después de varios líderes, el CEO del LVMH de lujo número uno del mundo ha asumido este impuesto, en el centro del debate político en los últimos días.









Juzgó que la propuesta del economista Gabriel Zucman era “De un deseo claramente formulado de llevar a la economía francesa al suelo”en una declaración al periódico británico “Sunday Times”SÁBADO.





Según el multimillonario, Gabriel Zucman “Ponte al servicio de su ideología (cuyo objetivo es la destrucción de la economía liberal, el único que funciona para el bien de todo) una competencia de la pseudo universidad que en sí misma se debate ampliamente”.









“Un instrumento de justicia, apaciguamiento social”





La respuesta de la persona fue rápida. Gabriel Zucman le devolvió al multimillonario a estas cuerdas explicando Docly en X que “La febrero no permite la calumnia”.









Antes de afirmar:







“Los multimillonarios no pagan o casi pagan el impuesto sobre la renta y el 86 % de los franceses tienen razón al querer poner fin a este privilegio”.





Denuncia “Caricatural” ataques multimillonario que “Sal del campo de la racionalidad”el economista pide “Toma una pequeña medida” Y se toma el tiempo para volver a la génesis de su medida.







“Durante más de 17 años, mi trabajo ha sido mapear la riqueza de las grandes fortunas. Para estudiar los paraísos fiscales. Y para objetificar las técnicas de evasión fiscal y optimización de grandes fortunas. (…) Hablando de” competencia de la pseudo universidad “, ataca la legitimidad de la investigación libre de cualquier presión financiera.» »» ».





El economista también recuerda que el impuesto que ofrece, respaldado por “Seven Premio de la economía Nobel”, “Solo se referiría a los hogares fiscales con más de 100 millones de euros en riqueza, alrededor de 1.800 en número”.





Finalmente, recordando el “principio fundamental de igualdad ante el impuesto afirmado por la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789”, Gabriel Zucman considera que su impuesto “Es un instrumento de justicia, apaciguamiento social y estabilidad presupuestaria”capaz de “Desbloquear la situación presupuestaria”.







“Lo que sea que pense: ha llegado el momento de presentar multimillonarios a una tasa impositiva mínima”.









20 mil millones de euros





El economista recibió el apoyo del propietario de los socialistas, Olivier Faure. “Lo que destruye nuestra economía y aún más nuestra sociedad es la ausencia de cualquier forma de patriotismo por parte de los ultra ricos que comenzó la ayuda del estado pero no cumplen con ninguna forma de solidaridad”respondió en x el primer secretario del PS a Bernard Arnault.





El impuesto de Zucman consistiría en gravar hasta el 2 % por año el patrimonio mayor de 100 millones de euros, lo que se refiere a alrededor de 1,800 hogares fiscales, y recaudaría 20 mil millones de euros, menos según otros expertos. Fuerte apoyado por la izquierda, que lo ve como una palanca de impuestos interesante para ayudar a reducir el déficit presupuestario, el impuesto de Zucman se critica en el centro, a la derecha y al extremo derecho.









Si bien la idea de un esfuerzo de todos se dirige, Bernard Arnault presenta el peso de los impuestos que ya paga: “Ciertamente soy el primer contribuyente de forma personal y una de las más importantes a través de las empresas que dirijo”él dice.





El gerente comercial mantiene con su familia la Séptima Fortuna Mundial y el primer francés, según la revista Forbes, que estimó en septiembre su herencia en $ 154 mil millones.









¿Una “espoliación”, “suicida para nuestra economía”?





En 2024, el grupo de lujo LVMH, que posee más de 75 marcas, incluidos Louis Vuitton, Dior, Moët y Hennessy o Chaumet, lograron una facturación de más de 84 mil millones de euros y una ganancia de 12.55 mil millones de euros.





Según las declaraciones de Bernard Arnault ante la Comisión del Senado en mayo, “Se pagaron casi 15 mil millones de euros en impuestos corporativos en Francia durante diez años” por el grupo. No reveló la cantidad que le pagó personalmente.





El impuesto de Zucman ha provocado el vengativo de los círculos comerciales franceses en los últimos días, “Brazo de inversión” Para Medef, un “Cosa absurda” floreciente “Una historia de celos franceses” Para el jefe de Bpifrance Nicolas Dufourcq. En una entrevista en “La Tribune” Sábado, el banquero estima que los empresarios son “La solución a los problemas de Francia” y son los que crean riqueza “Entonces ser redistribuido”.





El impuesto “Integra la herramienta de trabajo en el cálculo del patrimonio, ¡aunque el ISF no lo hizo!” »»insurgió al presidente de Medef, Patrick Martin.







“Para algunas empresas, en particular la tecnología, que son caras pero que aún no obtienen resultados o no distribuyen dividendos, establecer este impuesto sería una forma de despojo y los condenaría a la venta.» »









El presidente de la organización de empleadores CPME Amir Reza-Tofighi denunció una imposición “Suicida para nuestra economía y, por lo tanto, una línea roja absoluta”.





Además de los jefes, Bernard Arnault recibió apoyo este domingo por la mañana … de la manifestación nacional, en la persona del diputado RN Jean-Philippe Tanguy.









Otros son más matizados como Pascal Demurger, el copresidente del movimiento de los empleadores impactan a Francia, quien estimó en RTL el miércoles que las empresas y los franceses ricos contribuyeron a la recuperación de las finanzas públicas.





“Digo que sí a un impuesto, está claro. En el impuesto de Zucman, tal como se propone, puede haber ajustes que hacer, discusiones para tener”juzgó al jefe de Maif.