Rusia está lanzando un ataque “masivo” contra Ucrania

Ucrania acusó a Rusia el domingo de lanzar un ataque durante la noche “Masivo” Con cientos de drones y misiles que dejaron al menos cuatro muertos y diez heridos.





“Rusia ha lanzado un nuevo ataque aéreo masivo contra las ciudades ucranianas mientras la gente dormía. Una vez más, cientos de drones y misiles, destruyendo edificios residenciales y causando víctimas civiles”dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriï Sybiga, en la red social X.









El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, dijo que seis heridos, cinco de los cuales fueron hospitalizados después de un ataque “Masivo”.





Las huelgas de la ciudad dejaron al menos cuatro muertos, incluida una niña de 12 años, dijo el jefe de la administración militar de la capital.





Incursiones en el cielo polaco





La ciudad de Zaporijjia en el sureste de Ucrania ha sido golpeada “Al menos cuatro veces”según el gobernador de la región de Ivan Fedorov, que informó cuatro heridos.





Kyiv acusa a Moscú de haber cortado la planta de energía nuclear energética en esta región, la más grande de Europa y de tratar de conectarlo con la red rusa a pesar de los riesgos de seguridad. La infraestructura fue conquistada en marzo de 2022 por tropas rusas.





Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que 41 drones ucranianos habían sido sacrificados durante la noche.





Al oeste de Ucrania, la vecina Polonia ha anunciado movilizar su aviación en un “Preventivo” Después de las incursiones en su espacio aéreo de alrededor de veinte drones rusos, y tres aviones de combate en el cielo estonio en menos de dos semanas.



