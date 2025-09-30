El mostrador de Maprimérenov para las renovaciones globales vuelve a abrir este martes, pero con ayuda limitada

Publicado el 30 de septiembre de 2025 a las 9:13 a.m. Lectura: 1 min.







Ante una importante afluencia de archivos desde finales de 2024, el estado había decretado un descanso de verano del mostrador de Maprimerenov, un sistema de subsidios para las personas para sus proyectos de trabajo que combinaban varios tipos de trabajo para mejorar el rendimiento energético en su alojamiento. Vuelve a abrir este martes 30 de septiembre.









Los hogares pueden nuevamente presentar sus archivos, pero las condiciones de concesión son limitadas: solo la vivienda clasificada E, F o G en el diagnóstico de rendimiento son elegibles y los techos de trabajo sobre los que se calculan la cantidad de ayuda se reducen a 40,000 euros máximos (en comparación con 70,000 euros antes).





Por lo tanto, un hogar muy modesto podría recibir el máximo de 32,000 euros, contra 63,000 euros de acuerdo con las viejas reglas. En julio, el gobierno había indicado que quería priorizar a los hogares con ingresos muy modestos y luego servir, de acuerdo con los medios restantes, las otras categorías de ingresos.





Un máximo de 13,00 archivos nuevos a fines de 2025





Esta reapertura del mostrador no significa que el toque presupuestario vuelva a abrir. La acción de las solicitudes ya presentadas antes de junio fue tales que ciertamente consumirá el presupuesto total de 3.600 millones de euros planeados para 2025.









Por lo tanto, se puede aceptar un máximo de 13,000 archivos nuevos a fines de 2025, pero serán “Fiesta y participó en el primer trimestre de 2026, sujeto al voto de la Ley de Finanzas”según el ministerio responsable de la vivienda.





El ministerio dijo en un comunicado el lunes que“A partir del 12 de septiembre de 2025, 71,828 las principales renovaciones ya se habían comprometido, contra 37,626 en la misma fecha del año pasado”período interrumpido por los cambios de reglas. El sobre de 3.6 mil millones fue calibrado para un objetivo de 62,000 renovaciones globales financiadas en 2025 (excluyendo los condominios).





Estos nuevos criterios han sido criticados por muchos funcionarios y asociaciones electos que temen que los subsidios ya no sean suficientes para los hogares modestos y que deplore que el estado no agrega a la olla para seguir el entusiasmo de las personas que finalmente comprenden la ayuda maprimereno ‘.





El sector de la construcción es LAS y los cambios de reglas incesantes molestos desde la creación del sistema. Último, la exclusión de 2026 del aislamiento de la pared y la instalación de calderas de biomasa (madera y gránulos) de la lista de trabajo elegible para “Gesto de Maprimerenov’Par”para el trabajo aislado.





Durante este cierre de verano, se examinaron 25,000 solicitudes de subsidio, para un total de posibles subvenciones de 935 millones de euros, según el ministerio responsable de la vivienda, lo que agrega que “Se podrían evitar 36 millones de euros en fraude y se eliminaron las aprobaciones de las compañías correspondientes”.