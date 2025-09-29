Irán promete una “respuesta firme” después de restaurar las sanciones relacionadas con su programa nuclear

Publicado el 28 de septiembre de 2025 a las 8:47 a.m.

Actualizado el 28 de septiembre de 2025 a las 9:18 a.m. Lectura: 1 min.







Irán tomará “Una respuesta firme y apropiada” Después de la reincorporación en la noche de las sanciones de la ONU vinculada a su programa nuclear, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo en un comunicado el domingo 28 de septiembre. Las sanciones se levantaron hace diez años.





“La República Islámica de Irán defenderá resueltamente sus derechos e intereses nacionales, y cualquier acción destinada a infringir los intereses y derechos de su gente será objeto de una respuesta firme y apropiada”dijo el ministerio en su comunicado de prensa.





Retorno de las sanciones





El programa nuclear iraní durante mucho tiempo envenena las relaciones de Irán con los países occidentales que, con Israel, su enemigo jurado, sospechan que Teherán quiere adquirir la bomba atómica. Irán niega vigorosamente e insiste en su derecho a la nuclear civil, en particular para producir electricidad.









Después del fracaso de las negociaciones con Teherán, el Reino Unido, Francia y Alemania, provocó el llamado mecanismo al final “Snapback” lo que permite dentro de los 30 días restaurar las sanciones planteadas en 2015 y que tenía como objetivo prevenir la proliferación nuclear en Irán. Por lo tanto, fueron restaurados el sábado por la noche. Se dirigen a empresas, entidades e individuos que contribuyen directa o indirectamente al programa nuclear iraní o al desarrollo de misiles balísticos, ya sea porque proporcionan el equipo, el conocimiento o el financiamiento necesarios.