Renuncia, guerra en Ucrania, Putin, Trump ... qué recordar de la conferencia de prensa de Macron





Bloqueo político en Francia, Guerra en Ucrania, un equilibrio de poder con Donald Trump … El presidente francés Emmanuel Macron celebró una conferencia de prensa este viernes 29 de agosto en compañía del canciller alemán Friedrich Merz.





• Macron no renunciará





Cualquiera que sea el resultado de la votación de confianza solicitada por François Bayrou el 8 de septiembre, Emmanuel Macron aseguró este viernes 29 de agosto, que escucha “Ejercicio hasta el final” EL “Mandato que fue confiado por los franceses”. “La democracia es que la gente vota por un mandato determinado (…), incluidos aquellos que han sido derrotados varias veces durante estas mismas elecciones”dijo el jefe de estado. Negándose a hacer “Ficción política” En una posible nueva disolución, Emmanuel Macron dijo que su primer ministro se enfrentó a “Un desafío que no es insuperable” y pidió a las fuerzas políticas para encontrar “Acuerdo” en el presupuesto.









• Sin una cumbre con Zelensky para el lunes, Putin “se” jugará “de Trump





Si el Jefe de Estado ruso no se encuentra con su contraparte ucraniana Volodymyr Zelensky el lunes según lo solicite Donald Trump, “Significará que el presidente Putin habrá interpretado al presidente Trump”estimado Emmanuel Macron. Si esta reunión bilateral “A lo que el presidente Putin se ha comprometido con el presidente Trump” No se lleva a cabo el lunes “Creo que una vez más, eso significará que el presidente Putin habrá jugado por el presidente Trump” Y “No puede permanecer sin respuesta”dijo. “Ambos hablaremos con el presidente Trump” este fin de semana y “Si tuviéramos que ver la próxima semana que una vez más, después de meses de promesas no armadas, este no fue el caso, claramente abogaríamos para que se tomaran sanciones primarias y secundarias” Contra Rusia, agregó.









• Putin va hacia una “deriva autocrática”





Emmanuel Macron, quien había calificado a su homólogo ruso Vladimir Putin como“Ogro” y “Depredador”refutó cualquier insulto contra él y nuevamente denunció el “Drift autocrática” Y “Imperialismo revisionista” del Maestro del Kremlin. “Cuando decimos que hay un ogro en las puertas de Europa (…), creo que califica lo que los georgianos, los ucranianos y muchas otras naciones se sienten muy profundamente, es decir, un hombre que ha decidido ir hacia una deriva autoritaria y autocrática y liderar un imperialismo revisionista” “dijo, respondiendo las acusaciones de“Insultos vulgar” Diplomacia rusa. “Continuaremos ejerciendo presión para que nosotros mismos tomen sanciones adicionales, y estamos listos para ello, pero también por los Estados Unidos de América para obligar a Rusia a regresar alrededor de la mesa de discusión”dijo el presidente.





• Las amenazas de Trump llaman a una “respuesta de los europeos”





El Jefe de Estado advirtió que los deberes aduaneros de Donald Trump en el sector digital se asimilarían a la “Coerción” y que los europeos responderían. “Si se tomaran tales medidas, serían coerción y llamarían una respuesta de los europeos”se lanzó, prometiendo un puesto “Inflexible” Sobre el tema.