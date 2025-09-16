Rumania dice que un dron ruso ha violado su espacio aéreo, un “nuevo desafío” para la seguridad del Mar Negro.

Publicado el 14 de septiembre de 2025 a las 2:57 p.m.

Actualizado el 14 de septiembre de 2025 a las 3:44 p.m. Lectura: 4 min.







Menos de cuatro días después de la espectacular intrusión en el cielo polaco de 19 drones rusos, otro país miembro de la OTAN, Rumania, dijo el sábado 13 de septiembre que un dispositivo no tripulado había violado su espacio aéreo. La máquina había violado el espacio aéreo rumano durante un ataque ruso contra la infraestructura en la vecina Ucrania.





El ejército rumano envió dos aviones de combate F-16 por la noche para monitorear la situación junto con estos bombardeos en suelo ucraniano que tienen “Detectó un dron en el espacio aéreo nacional”el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado.









Los dispositivos siguieron esta máquina hasta “Desaparecer en los radares” Cerca del pueblo de Chilia Veche, agregó. El dron “No huyó de las áreas habitadas y no constituyó una amenaza inminente para la seguridad de la población” En Rumania, un miembro como la OTAN Polonia, dijo el ministerio.





País miembro de la OTAN “Farmly condena las acciones irresponsables de la Federación de Rusia y enfatiza que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la región del Mar Negro”dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado este domingo 14 de septiembre, y agregó que “Tales incidentes demuestran la falta de respeto por la Federación de Rusia por el Derecho Internacional”.





“La violación del espacio aéreo rumano de los drones rusos es otra violación inaceptable de la soberanía de un estado miembro de la UE”, escribió el jefe de diplomacia europea Kaja Kallas en X, este domingo. “Esta escalada imprudente amenaza la seguridad regional. Expresamos nuestra solidaridad con Rumania”.





Polonia en alerta





Al mismo tiempo, los polacos y la alianza Atlántica desplegaron helicópteros y aviones de combate debido a los ataques de drones rusos en Ucrania, no lejos de la frontera polaca.





El comando operativo de las fuerzas armadas polacas informó operaciones de aviones “Polaco y aliados” en “Razón de la amenaza de ataques de vehículos aéreos no tripulados (drones, nota del editor) en las regiones de Ucrania que bordean la República de Polonia”. Añadió que “Los sistemas de defensa aérea y reconocimiento de radar han alcanzado su nivel de alerta más alto”.









El primer ministro polaco Donald Tusk también mencionó en X “La amenaza que representa drones rusos que operan sobre Ucrania, cerca de la frontera polaca” Durante el día del sábado.





El espacio aéreo sobre el aeropuerto de Lublin (sudeste) estaba cerrado y varios vuelos tuvieron que ser desviados o retrasados. Donald Tusk anunció en la noche que la alerta había sido levantada. “Seguimos vigilantes”advirtió al jefe de gobierno en Varsovia. Polonia y los países de la Alianza Atlántica con una presencia militar en su suelo han estado en alerta desde la intrusión del 9 de septiembre al 9 a 10 de alrededor de veinte drones rusos.





Trump listo para sancionar a Rusia … sujeto





Refiriéndose a esta espectacular intrusión el sábado, el primero de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó “Inaceptable”así como “Lamentable y peligroso”. “La pregunta es si los drones tenían el objetivo específico de ingresar a Polonia. Si este es el caso (…), entonces es obviamente una escalada importante”agregó el jefe de diplomacia estadounidense, enfatizando que aún sería necesario “Algunos días” Para obtener más información.





Varios países europeos, incluidos Francia, Alemania y Suecia, han anunciado el fortalecimiento de su contribución a la defensa aérea de Polonia a lo largo de su frontera oriental con Ucrania y el Bielorrusia.









Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba listo para tomar nuevas sanciones contra Rusia, pero con la condición de que los países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso. “Estoy listo para tomar sanciones significativas contra Rusia, desde el momento en que todos los países de la OTAN también lo han decidido y cuando todos los países de la OTAN han dejado de comprar gasoleta en Rusia”Él escribió en su red social de la verdad.





Donald Trump evoca regularmente la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero ruso, sin comprometerse con él. Si continúa la guerra, Ucrania necesitará más de 100 mil millones de euros para financiar su defensa en 2026, dijo el sábado el Ministro de Defensa de Ucrania, Denys Chmygal.





Fuego en un complejo de refinación de petróleo ruso





En el suelo, el ejército ucraniano logró tocar con un dron uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes en Rusia, causando un incendio. Este sitio, que pertenece a la compañía petrolera rusa Bachneft, se encuentra en los suburbios de Oufa, una ciudad ubicada en el centro del territorio ruso, a unos 1,400 kilómetros de la primera línea en Ucrania.







