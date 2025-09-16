¡La IA para hacernos perder la razón!





La inteligencia artificial (IA) es esencial hoy en nuestras vidas a una velocidad deslumbrante. Desde nuestros teléfonos inteligentes hasta nuestros espacios de trabajo, incluidos la salud, la educación y el ocio, se desliza en nuestros gestos diarios. Esta penetración, a veces invisible, toca nuestra intimidad cognitiva y emocional. Cuando las fronteras se vuelven vagas entre digital y real, el impacto en nuestra salud mental es tangible. Los investigadores y médicos acuerdan detectar nuevos comportamientos, como recuerda el profesor Ernesto Caffo. ¿Podemos pasar de la adicción a una IA a la sensación de amor? Esta pregunta, que parecía estar en la ciencia ficción pasada, ahora se establece como una hipótesis creíble e incluso experimenta por ciertas personas.





Los sentimientos son personales, compartidos o no, y demuestran una sensibilidad que caracteriza a nuestra humanidad. Pero la IA interfiere entre nuestro corazón y nuestro cerebro, difuminando los puntos de referencia y, a veces, creando un apego que va más allá del uso funcional simple. La historia de las pasiones humanas, que la literatura, la filosofía y el psicoanálisis han explorado, por lo tanto, conoce un nuevo capítulo: el de las emociones despertadas por una entidad que no tiene carne ni respiración. La ilusión se convierte en un poder de convicción. Hay felices dependencias, pero ¿qué pasa con aquellos que nos ubican en el espejo frío de un código de computadora?





Xviimi siglo, la razón triunfa sobre las pasiones. Descartes, en sus “pasiones del alma”, explica cómo los impulsos emocionales tienen su origen en el cuerpo y deben ser gobernados por la mente. La pasión se percibe como un desbordamiento, una pérdida de control. Racine, en sus tragedias, ilustra esta tensión: Phèdre, llevado por un ardor irresistible, encarna el exceso donde se pierde el hombre. La pasión, siempre vinculada al cuerpo y su fragilidad, aparece como un obstáculo para el ideal del hombre honesto.









El xximi Un siglo, por el contrario, parece introducir una pasión decorada del cuerpo humano. Relaciones mantenidas con inteligencia artificial o chatbot Se construyen la dimensión carnal: están construidos en el lenguaje, el intercambio simbólico, la ilusión de la reciprocidad. Kierkegaard, reflexionando sobre el amor, el amor sensual ya distinguido y el amor espiritual; AI amplifica esta separación proponiendo un objeto de apego puramente “espiritual”, pero basado en un pensamiento simulado llevado por una IA generativa. ¿Podemos seguir hablando de amor? ¿O es solo una proyección narcisista, donde la IA refleja nuestros deseos, nuestros cargos, nuestras lesiones, como un espejo que nunca contradice? Estos usos de las herramientas de IA para fines sentimentales obligan a OpenAi a modificar sus condiciones generales de uso para tratar de evitar lo peor, como, para acompañar la desesperación del suicidio de un joven.





Sartre afirmó que el amor es una libertad, donde todos buscan cautivar al otro sin ser cautivo. Pero con una IA, no hay más libertad frente a nosotros: solo una simulación que nunca puede resistirnos. El amor se convierte en sin otra, sin confrontación, sin inesperado. ¿Sigue siendo una pasión o un consuelo artificial? Pascal escribió: “El corazón tiene sus razones que la razón no sabe”. Hoy, es el algoritmo el que parece saber mejor que nosotros las razones de nuestro corazón y reproducirlos a voluntad.





Q¿Amas?





El vínculo social, ya debilitado por la pandemia de Covid-19, se transforma en el ritmo de lo digital y la IA. Los confinamientos han demostrado que el hombre podría sustituir las pantallas con presencias, avatares con caras, conversaciones virtuales con palabras encarnadas. Sherry Turkle habla de estos “Compañeros artificiales” que parece más paciente, más confiable, más tranquilizador que los mismos humanos. ¿Pero esta paciencia ilimitada no enmascara una ausencia radical de profundidad? Lo que se presenta como benevolencia es solo cálculo y optimización.





La IA no se contenta con respaldar nuestras relaciones: las programa. Las solicitudes de reuniones se basan en algoritmos predictivos que clasifican, clasifican y priorizan las compatibilidades de amor. Bernard Stiegler advirtió que arriesgamos un “Priorización del amor”es decir, una delegación de nuestro poder de elección para las máquinas. Ahora, amar es elegir, y es precisamente en este riesgo, en esta incertidumbre, que se desarrolle la autenticidad del enlace. Cuando un algoritmo decide para nosotros, el amor se convierte en un producto derivado, un cálculo de la eficiencia social.









El peligro no solo es emocional, sino que también es político. Si AI puede modular nuestras emociones, guiar nuestros deseos, elegir a nuestros socios, ¿qué queda de nuestra autonomía? La promesa de una sociedad hiperconectada, con una segunda piel, una piel digital, bien podría convertirse en una pesadilla de una humanidad infantilizada, incapaz de decidir sin el apoyo de una máquina. La adicción ya no es solo individual; Se vuelve estructural.





En la era clásica, el hombre tuvo que dominar sus pasiones para permanecer libres y razonables. En la era de la inteligencia artificial, el peligro se invierte: corremos el riesgo de perder nuestra libertad al dejar que las máquinas definan los mismos contornos de nuestras pasiones y nuestros enlaces. Entre la fascinación y la dependencia, la IA nos lleva a una pregunta esencial: ¿qué es amar, si el amor ya no supone el cuerpo o la libertad del otro, sino solo la proyección de uno mismo en una máquina?









Y tal vez tengamos que ir aún más lejos: si AI nos enseña a conformarnos con un doble artificial, ¿qué sucederá con nuestras relaciones reales? ¿Todavía podremos soportar la lentitud, la torpeza, las contradicciones del otro humano? ¿O le pediremos a la humanidad que se vea como la máquina: perfecta, disponible, sin conflicto? La pregunta ya no es simplemente filosófica: involucra nuestro futuro psíquico y social.