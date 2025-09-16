“Bienes malteados”: Investigación abierta en Francia sobre el ex primer ministro libanés Najib Mikati

Publicado el 14 de septiembre de 2025 a las 1:22 p.m. Lectura: 2 min.







Una nueva cifra en la clase dominante libanesa está en el visor de la justicia francesa: una investigación está abierta en París dirigida a Najib Mikati, primer ministro hasta el comienzo de 2025, sospechoso de haber constituido fraudulentamente una herencia importante de “bienes mal adquiridos”.









En el Líbano, dijo el departamento de comunicaciones de Najib Mikati “No haber sido notificado”.





En el origen de este procedimiento, una denuncia presentada en abril de 2024 por el colectivo de víctimas de prácticas fraudulentas y penales en el Líbano (CVPFCL) y la Asociación contra la corrupción de Sherpa.





Sospechas de corrupción o malversación de fondos públicos





Este último ha presentado una queja en Francia durante veinte años contra funcionarios extranjeros, sospechoso de haber planteado una fortuna por corrupción o la malversación de fondos públicos, antes de reciclarlo, al menos en parte, en Francia.





Las dos asociaciones abrieron un frente libanés en 2021 a estos casos de “bienes mal adquiridos”, lo que se refería al origen de los jefes de estado africanos, al quejes contra el ex líder del Banque du Líbano, Riad Salamé.





En 2024, atacaron a Najib Mikati, de 69 años, y sus parientes, incluido su hermano Taha Mikati. Se sospecha que han adquirido diferentes bienes en Francia y en el extranjero por múltiples estructuras, incluidos los montajes en alta mar.





Una fortuna que se habrían reunido de manera fraudulenta, en particular en desafío al imponente, mientras que el país del cedro se hundió en el caos político y financiero.





Entre las fortunas más grandes del Líbano





Cuando se llenó la queja, Najib Mikati había asegurado tener “Siempre actuó en cumplimiento estricto de la ley”al igual que los miembros de la familia.





“El origen de nuestra herencia familiar es completamente transparente, legítimo y de acuerdo con la legislación”había insistido al primer ministro del Líbano varias veces, y hasta el comienzo de 2025.









Najib Mikati, quien hizo una fortuna en las telecomunicaciones, y su hermano Taha, son presentados por los demandantes como una de las fortunas más grandes del Líbano, la familia con yates, jets privados o edificios en la Costa de Azur, en Mónaco y en los distritos más hermosos de París. También invirtieron en marcas listas para usar, así como tejidos.





La primera queja dirigió al lavado de dinero y la ocultación o complicidad, la asociación de delincuentes, todos cometidos en una pandilla organizada, circunstancias agravantes. Se complementó con nuevos elementos en abril de 2025, lo que llevó al PNF a confiscar el archivo.





Un presunto contrato de telecomunicaciones





En particular, en cuestión, los enlaces de la familia Mikati con el Banco Audi Francia, especializados en los clientes de Medio Oriente, de los cuales el ex primer ministro es un accionista, o un contrato importante para el suministro de servicios de telecomunicaciones en el Líbano y en Siria concluyó en 1994. Según los denunciantes, lideran a los regalos de los estados de los Estados.













Varios niños de los hermanos Mikati también están atacados como posibles receptores de dinero supuestamente blanqueado.





Los demandantes también señalan operaciones sospechosas en sus ojos entre cuentas y empresas controladas por el Mikati y otros, en manos del ex líder del Banco del Líbano, Riad Salamé.





La información judicial ahora está en marcha en París dirigida a este último, que es objeto de una orden de arresto internacional, mientras que su hermano Raja Salamé fue acusado. Disputan fuertemente los hechos.