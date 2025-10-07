Roma, Barcelona, ​​Londres, Madrid ... multitudes en apoyo de los palestinos este sábado

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 11:52 a.m.

Actualizado el 5 de octubre de 2025 a las 11:56 a.m. Lectura: 3 min.







Banderas palestinas, keffiehs y una multitud que grita “Palestina libre” : Cientos de miles de personas desfilaron este sábado 4 de octubre en Roma, Barcelona y Madrid para reclamar el final de la guerra en Gaza, una movilización que sigue en particular la intercepción por Israel del Flottle internacional por el territorio palestino.









Se produjeron manifestaciones más modestas en Dublín o Londres, donde miles de personas se demostraron a pesar de las llamadas del gobierno para abstenerse en solidaridad con la comunidad judía, después del ataque del jueves en Manchester frente a una sinagoga.





En Roma, supervisado por un importante dispositivo de seguridad, una marea humana – “Un millón” Los manifestantes según los organizadores, 250,000 según la sede de la policía, desfilaron en el centro de la ciudad, cantando “Detente en el genocidio”. “Por lo general, no aprecio las manifestaciones a gran escala, pero hoy no pude resolver quedarme en casa”dice Donato Colucci, Jefe de Scouts de 44 años.





Demostraciones todos los días en Italia





A principios de la noche, en Roma, estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que usó gases lacrimógenos y cañones de agua para responder al chorro de botellas y petardos. Once personas fueron arrestadas, según la Agencia ANSA.









Se han realizado manifestaciones muy seguidas todos los días en varias ciudades italianas desde el comienzo de la intercepción de la flotilla internacional de ayuda para Gaza por las fuerzas israelíes el miércoles por la noche.





En Madrid, casi 92,000 caminaban para Gaza, según la delegación del gobierno en Madrid. “Somos nosotros, aquellos cuya vida no está en peligro, quienes deben luchar por aquellos que realmente sufren”avanzado Marcos Pagadizabal, un estudiante de 19 años.





“Solidaridad”





En Barcelona, ​​está detrás de un enorme estandarte rojo en el que podríamos leer “Detengamos el genocidio en Palestina. Detente al comercio de armas con Israel”que unos 70,000 manifestantes, según la policía municipal, desfilaron en las calles del centro de la ciudad.









“Esto es lo único que puede dar un poco de coraje a la población palestina: vea que todo el mundo está movilizando para mostrarles su solidaridad”estima Jordi Bas, un maestro de 40 años.





Marta Carranza, una jubilada de 65 años, la bandera palestina en la espalda, ya estaba en la calle el jueves “Cuando la flotilla ha sido interceptada”. “Esperábamos que las cosas tomaran un giro serio hoy”dijo.





Unos cincuenta españoles se encuentran entre los miembros de la flotilla Global Sumud, unos 45 barcos y cientos de activistas a bordo, detenidos en Israel, según Madrid.





En Londres, mil personas se reunieron en Trafalgar Square para apoyar al Grupo de Acción Palestina, clasificado “Terrorista” por el gobierno a principios de julio después de los actos de vandalismo. “Estoy en solidaridad con la comunidad judía de Manchester y me opongo al genocidio en Palestina”explicó uno de los manifestantes, Tessa, 31 años.





El ataque de Manchester frente a una sinagoga, que es muy popular para el festival judío de Yom Kippour, dejó a dos muertos y tres gravemente heridos. El asaltante, Jihad Al-Shamie, un británico británico de 35 años, corrió con su automóvil en personas que estaban frente al edificio, antes de atacar a varios fieles con un cuchillo.





En este contexto, las autoridades habían pedido posponer manifestaciones propalestinianas. Al menos 442 personas fueron arrestadas por la policía, a “Soporte para una organización prohibida”.





“Enviaremos otras flotas”





En Dublín, varios miles de personas se reunieron frente al parlamento irlandés para marcar “Los dos años de genocidio en Gaza”según los términos de los organizadores.









En París, los manifestantes, 10,000 según los organizadores, 5,000 según la policía, desfilaron bajo un bosque de banderas palestinas, con gritos de “¡Viva la flotilla!” »», “¡Gaza, París está contigo!” »».





El viernes, el movimiento islamista palestino Hamas dijo que estaba listo para las negociaciones inmediatas para la liberación de rehenes eliminados el 7 de octubre y el final de la guerra que devastó la Franja de Gaza, como parte de un plan propuesto por el presidente estadounidense.





“¡Nunca nos detendremos!” Esta flotilla no fue a Gaza, pero enviaremos otra, luego otra, hasta que Palestina y Gaza estén libres “lanzó a la multitud Hélène Coron, portavoz de la delegación de flotilla francesa.