Ministros efímeros, gobiernos de rayos ... desde la disolución, Francia ha estado alineando una lluvia de registros





Desde la disolución sorpresa en junio de 2024 hasta la renuncia este lunes 6 de octubre del primer ministro Sébastien Lecornu el lunes 6 de octubre, unas horas después del anuncio de parte de su gobierno, Francia ha encadenado, en los últimos 16 meses, episodios políticos inéditos.





Y por una buena razón. Los franceses han experimentado notablemente nuevos gobiernos, elecciones precipitadas por una disolución y varias renuncias. De la misma manera que el paisaje político francés ha rediseñado como elecciones y alianzas. Descripción general de algunos registros.





• Junio ​​de 2024: la campaña electoral más corta





El 9 de junio de 2024, en la noche de las elecciones europeas ganadas ampliamente en Francia por el Rally Nacional (con el 31.37 % de los votos), el presidente Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional, haciendo la aprobación del gobierno de Attal, que, a los 34 años, era el primer ministro más joven de la Quinta República. Esta disolución es la primera vez desde la de 1997, pronunciada por Jacques Chirac, que había traído a la oposición izquierda dirigida por el Jospin Socialista Lionel al poder.





Solo tres semanas separaron el anuncio de la disolución de la primera ronda de las elecciones legislativas el 30 de junio de 2024. Una campaña expresa sin equivalente bajo la República Vᵉ.





• Julio de 2024: un número sin precedentes de diputados de RN





Las nuevas elecciones legislativas llevaron el 7 de julio de 2024 a una fragmentación de la Asamblea Nacional con tres bloques, ninguno de los cuales se acerca a la mayoría absoluta de los 289 diputados: el RN, el bloqueo izquierdo y la mayoría presidencial. El RN de Marine Le Pen se convierte en la parte más representada en el hemiciclo con 123 diputados, un número nunca alcanzado por este entrenamiento.









• Verano 2024: Interrelaje más largo





Después de la renuncia del primer ministro Gabriel Attal el 16 de julio de 2024, Emmanuel Macron anunció que no designará al primer ministro antes del final de los Juegos Olímpicos de París.





Luego abre el “Interrene” más largo entre dos ejecutivos de la República Vᵉ: durante 51 días, el resignado gubernamental envía asuntos actuales a la espera del nombramiento de un nuevo primer ministro y la formación de un gobierno.









• Septiembre de 2024: primer registro de la visita más corta a Matignon (para el El primer ministro más antiguo)





Emmanuel Macron luego designó el 5 de septiembre de 2024 Michel Barnier como primer ministro. El ex comisionado europeo y ex ministro se convierte, en 73 años, en el primer ministro más antiguo de la República Vᵉ (un récord de unos meses en abril por su sucesor, François Bayrou). Formó un ejecutivo marcado a la derecha, especialmente con el conservador Bruno Retailleau como ministro del interior.





La preparación del presupuesto 2025 durante el otoño apenas ha experimentado la frágil coalición de Michel Barnier. El 2 de diciembre de 2024, inició su responsabilidad de adoptar el presupuesto del Seguro Social sin voto, utilizando el 49-3, a pesar de las oposiciones de los diversos bloques de la Asamblea.









Dos días después, una moción de censura de izquierda obtuvo 311 votos de los 288 necesarios, gracias al apoyo de la RN. Michel Barnier se ve obligado a renunciar, solo tres meses después de asumir el cargo. Era entonces el primer ministro más efímero de la República Vᵉ.





• Diciembre de 2024: cuatro gobiernos en doce meses





Emmanuel Macron luego nombró al presidente del módem el 13 de diciembre de 2024, François Bayrou, en Matignon. El 23 de diciembre, presentó un gobierno marcado por el regreso de dos antiguos primeros ministros, Elisabeth Borne y Manuel Valls, y por el retraso-Darmanin en tándem derecho. Es el cuarto gobierno en el espacio de doce meses, sin precedentes bajo la República Vᵉ.





François Bayrou también debe recurrir en febrero de 2025 en el artículo 49-3 para que el presupuesto adopte sin voto para el año en curso, que se convierte en el último presupuesto en la historia de la República Vᵉ.





• 8 de septiembre de 2025: Primera caída en un voto de confianza





El otoño, el 8 de septiembre de 2025, del gobierno de Bayrou en un voto de confianza de la Asamblea Nacional, solicitado por el Primer Ministro que intente validar sus elecciones presupuestarias, también es la primera bajo la República Vᵉ.









Antes de François Bayrou, 21 primeros ministros intentaron votar de confianza, todos con éxito, a veces, así como Jacques Chirac bajo la primera convivencia con François Mitterrand en 1986 y 1987.





• 6 de octubre de 2025: el gobierno más efímero de la historia





Había llevado casi un mes al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, nombrado el 9 de septiembre para anunciar, en la noche de este domingo 5 de octubre, las personalidades más fuertes de su gobierno. Su primer Consejo de Ministros estaba programado para el lunes a las 4 p.m. el lunes y su declaración de política general, martes 7 de octubre.





Pero, criticado por todos los lados y especialmente debilitado por el tirachinas de los republicanos y la oposición de Bruno Retailleau, Sébastien Lecornu presentó su renuncia este lunes 6 de octubre de la mañana … ¡menos de 15 horas después del nombramiento del gobierno! Esto erige al gobierno de Lecornu como el gobierno más efímero de la Quinta República (apenas visible en nuestro gráfico), pero también en toda la historia de la República Francesa, derramando los registros (ya espectaculares) del segundo gobierno de Henri Queuille bajo la Cuarta República (dos días, del 2 de julio a 4, 1950) y el Cuarto Gobierno de Alexander Ribot bajo el Tercer República (tres días, de tres días, de 1914, 1914, 194).









” La composición del gobierno dentro de la base común no era fluida y dio lugar al despertar de algún apetito partidista, no relacionado con las futuras elecciones presidenciales “Dijo el ahora ex ministro de primos.





Doble récord de Sébastien Lecornu, que se convierte, en forma personal, en el primer ministro que permaneció el menos largo en Matignon (27 días), energizando el “récord” de Michel Barnier de 99 días. Veintisiete días, incluidos 26 para constituir su gobierno …









• ¿Pronto un octavo primer ministro bajo Macron?





Al nombrar al primer ministro de Sébastien Lecornu el 9 de septiembre, Emmanuel Macron designó a un inquilino diferente de Matignon, después de Edouard Philippe (2017-2020), Jean Castex (2020-2022), Elisabeth Borne (2022-2024), Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrouissis) (2024-2025). El jefe de estado había igualado el registro del número de líderes gubernamentales designados por un presidente bajo la Quinta República, propiedad de François Mitterrand (en 14 años, contra solo 8 años para Emmanuel Macron). Con la renuncia de Sébastien Lecornu el lunes, y si renombra a un primer ministro en lugar de renunciar, ¡se convertirá en el presidente de haber tenido la mayoría de los ministros de primaria en la Quinta República!





Sébastien Lecornu y Michel Barnier también vienen a eliminar la longevidad promedio de los primeros ministros bajo Emmanuel Macron, quien se ha convertido en el presidente de la Quinta República, cuyas ministros principales son, en promedio, los más efímeros: 438 días en promedio, contra 609 para François Hollande, 730 para François Mitterrand y … 1825 en promedio, contra 609 para François Hollande. Primer Ministro – François Fillon.



