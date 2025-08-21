Reunión de Trump-Zelensky el lunes: Macron, Merz, Starmer y Meloni viajarán a Washington

Publicado el 17 de agosto de 2025 a las 1:46 p.m. Lectura: 1 min.







Volodymyr Zelensky no se sentirá solo el lunes 18 de agosto en Washington el lunes 18 de agosto: en un anuncio casi tan simultáneo, varios líderes europeos anunciaron este domingo, aguas arriba de una reunión de coalición voluntaria, que harían el viaje para acompañarlo a la Casa Blanca, tres días después de la cima de Trump-Putine en Alaska.





El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue la primera en anunciar su viaje. “A petición del presidente Zelensky, participaré mañana en la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca”dijo en la red social X. En el proceso, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente finlandés Alexander Stubb, el presidente francés Emmanuel Macron, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el jefe del gobierno italiano Giorgia Meloni y el primer ministro británico Keir Starmer también confirmaron su presencia en Washington el lunes.





Objetivo del viaje según el Elysée: ” Continúe el trabajo de coordinación entre los europeos y los Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera que preserva los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa ”.









Reunión de la coalición este domingo





Ursula von der Leyen también anunció que Volodymyr Zelensky estaba en Bruselas este domingo por la tarde para participar en una videoconferencia de los aliados europeos. Esta reunión está programada para las 3 p.m. (París y Bruselas) con los países de la “Coalición de voluntarios” (La mayoría de los miembros de la UE, los miembros de la OTAN y algunos países no europeos como Canadá), para preparar las próximas etapas de las discusiones de paz sobre Ucrania después de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.









Los aliados de Ucrania deben abordar durante esta reunión la cuestión de las garantías de seguridad que se darían a Kyiv en el marco de un posible acuerdo de paz. Según los diplomáticos, también deben examinar cuáles podrían ser los contornos de tal acuerdo entre Ucrania y Rusia.









Al final de su cumbre el viernes con Vladimir Putin, Donald Trump dijo que sus esfuerzos ahora se estaban centrando en el desarrollo de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, sin pasar por la etapa de un alto el fuego.