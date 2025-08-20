En Rusia, una explosión en una fábrica de armas está 11 muerta

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 11:25 a.m. Lectura: 1 min.







Una explosión en una fábrica de armamento en la región de Riazan de Rusia, el viernes 15 de agosto de 2025, al menos 11 muertos el viernes de 2025, informó este sábado, las autoridades rusas, que favorecen el rastro de incumplimiento con los estándares de seguridad.





“Durante las excavaciones en los escombros, se encontraron otros dos cuerpos. Desafortunadamente, 11 personas están muertas”dijo en Telegram el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Él especifica que 130 personas resultaron heridas y que más de 360 rescatadores trabajan en el acto.









Según los medios locales, la explosión llegó a la fábrica Elastik, ubicada a sesenta kilómetros de Riazan, la capital regional, a 185 km al sureste de Moscú. Esta compañía, aún según los medios locales, produce explosivos y municiones.





En 2021, una explosión accidental ya había causado 17 muertos en el mismo sitio.





Accidentes actuales en Rusia





El conglomerado público de Rostec, que proporciona productos industriales y de alta tecnología a los sectores civiles y militares, dijo el viernes que participó en las evacuaciones de heridos por helicóptero después de esta nueva catástrofe.





Mientras que Ucrania ataca regularmente con drones de objetivos militares en Rusia, las autoridades rusas no han mencionado esta posibilidad en este caso.





El Comité de Investigación de Rusia dijo que se abrió una investigación a ” incumplimiento “ Reglas de seguridad “En lugares industriales peligrosos”. Las explosiones o incendios accidentales son comunes en Rusia debido a la ruina de infraestructura, a menudo soviéticos y/o incumplimiento de los estándares de seguridad.









Desde el comienzo del gran ataque a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el país ha realizado un gran esfuerzo industrial y económico para producir armas y equipos militares.