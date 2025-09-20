Reunión de emergencia en la ONU, movilización de la Rafale francesa ... el punto sobre la situación después de la intrusión de drones rusos en Polonia





“Es necesario que reconozcamos a sus verdaderos amigos …” Reacción suave de Donald Trump, respuesta de Polonia, apoyo de los aliados europeos: dos días después de la intrusión sin precedentes en el cielo de Polonia de 19 presuntos drones rusos “, el nuevo Obs” hace un balance de la situación.





• “Error” o no? Polonia responde a Trump





Reaccionando a esta intrusión en el territorio polaco, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que la intrusión de presuntos drones rusos en el territorio de Polonia fue quizás el resultado de un error por parte de Rusia, pero dijo que no estaba contento con la situación. “Podría ser un error”respondió a los periodistas que lo interrogaron sobre el tema. “Pero de todos modos, no estoy contento con nada en esta situación”. Varsovia desafió firmemente las declaraciones del presidente estadounidense el viernes.











“También preferiríamos que el ataque con drones contra Polonia sea un error. Pero este no es uno. Y lo sabemos”escribió en su cuenta de Bluesky, en inglés, el primer ministro Donald Tusk.









En un mensaje de video también publicado en la red social el viernes por la mañana desde Kiev, el jefe de diplomacia polaca Radek Sikorski tomó los términos de Donald Trump para negarles: “El incidente del dron no fue un error”.





Las autoridades polacas han dicho que habían recuperado 17 drones o escombros de facturas rusas, caídas sin lesiones o daños materiales importantes en el este de este país miembro de la OTAN, frontera de Ucrania y Bielorrusia.



















Mientras que Varsovia, Kiev y sus aliados europeos denuncian un acto deliberado destinado a probar las defensas de la OTAN y la Unión Europea, Moscú niega toda responsabilidad.





Polonia rechaza la hipótesis de una desviación accidental de drones que podrían haber sido causados ​​por la interferencia electrónica de los anti -Aircraft ucranianos.





“Uno o dos drones, uno podría considerar un error, pero 19 se lanzó desde territorios bajo control ruso, es un ataque intencional elimina a Polonia y el flanco es la OTAN”insistió en el viceministro de defensa de X, Cezary Tomczyk, en un mensaje dirigido a la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos. “Es necesario que reconozcamos a sus verdaderos amigos”.









Polonia, que pidió un fortalecimiento drástico de las capacidades militares de la UE y la OTAN en su suelo, también confiscó el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá en emergencia este viernes.





• La paciencia de Trump “se agota rápidamente”





Cuestionado durante el programa en vivo “Fox y amigos” En las intrusiones de drones rusos en Polonia esta semana, Donald Trump agregó, enigmático este viernes: viernes: “No quiero defender a nadie, pero ellos (drones, nota del editor) fueron disparados.





Donald Trump, sin embargo, agregó este viernes que su paciencia hacia el presidente ruso Vladimir Putin “Agotado rápidamente” Y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos rusos y el sector del petróleo, sin ponerse firmemente.





El presidente estadounidense agregó, durante una entrevista en vivo en el canal Fox News en Nueva York, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también debería estar convencido de poner fin al conflicto en Ucrania, provocado en 2022 por la invasión rusa de este país, declarando:







“Se necesitan dos para bailar tango. Cuando Putin quería hacerlo, Zelensky no quería. Cuando Zelensky quería, Putin no quería”dijo sobre posibles negociaciones de paz.





Cuando se le preguntó sobre la forma de nuevas medidas contra Rusia, explicó Donald Trump: “Esto consistirá en golpearlos duro con sanciones contra los bancos y también en relación con las tareas de petróleo y aduanas. Pero ya lo hice, hice mucho”.





• Ministros de extranjeros polacos y británicos en Kyiv





El jefe de diplomacia polaca Radoslaw Sikorski llegó a Kiev este viernes para discusiones de seguridad, unos días después de la intrusión sin precedentes de alrededor de veinte supuestos drones rusos en territorio polaco. El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriï Sybiga, publicó una foto que le mostraba a su contraparte polaca en una estación de Kiev.





“Frente a la escalada del terrorismo de Rusia contra Ucrania y las provocaciones contra Polonia, estamos firmemente unidos”escribió Andriï Sybiga en las redes sociales. “Hoy celebraremos discusiones sustanciales sobre nuestra seguridad común, la membresía de Ucrania en la UE y la OTAN, así como sobre la presión de ser ejercida en Moscú.»





El ministro de Asuntos Exteriores británico, Yvette Cooper, también llegó a Ucrania el viernes, anunció su ministerio. Debe conocer al presidente Volodymyr Zelensky.









• Francia moviliza tres explosiones y convoca al embajador ruso





Francia ha decidido movilizar a tres aviones de combate Rafale “Contribuir a la protección del espacio aéreo polaco” así como en Europa del Este con la OTAN, después del “Incursiones de drones rusos en Polonia”Emmanuel Macron anunció el jueves.









“Me involucré ayer con el primer ministro polaco” Donald Tusk, dijo el presidente francés en la red X, especificando que también se mantuvo con el secretario general de la OTAN Mark Rutte y el primer ministro británico Keir Starmer. Ellos tendrán “Para la misión de detección y, si es necesario, la destrucción de vectores de drones que amenazarían el territorio polaco. Y otros países seguirán”agregó. “No cederemos a la creciente intimidación de Rusia”.





Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores franceses que renunció, Jean-Noël Barot, dijo que su ministerio había convocado al embajador ruso en Francia para discutir la intrusión de drones en Polonia.





“Serán convocados esta mañana. Le diremos (…) que no seremos intimidados”dijo Jean-Noël Barrot en Francia Inter Radio. “Intencional o no, accidental o no, todo esto es muy grave. Todo esto es absolutamente inaceptable. Todo esto se agrega a las innumerables provocaciones de Vladimir Putin.» »





Estas incursiones no son nuevas, deploraron al ministro renunciante. “Es una estrategia deliberada de Rusia intimidarnos, probarnos”él reaccionó.





Polonia, Suecia, los Países Bajos, la República Checa, Rumania, Bélgica y España también han convocado a los embajadores rusos en los últimos días o las representaciones diplomáticas rusas. La Unión Europea ha convocado a funcionarios comerciales rusos y bielorrusos en Bruselas.









“Las violaciones rusas son inaceptables y constituyen una amenaza para la seguridad de Europa”dijo la ministra de Relaciones Exteriores suecas, Maria Malmer Stenergard, en un comunicado, enfatizando eso durante la reunión con el diplomático “La ley de Polonia para afirmar su integridad territorial y defender su espacio aéreo ha sido subrayado”.





• Alemania “fortalece su compromiso”





Alemania no debe superarse. Ha anunciado fortalecer su contribución a la protección del espacio aéreo polaco, como parte del “Policía del cielo” La OTAN, debido a la intrusión de drones otorgados a Rusia, anunció la cancillería el jueves.





Berlina “Fortalecerá su compromiso con la frontera oriental de la OTAN en reacción a las recientes violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia”El portavoz del gobierno, Stefan Kornelius, dijo en un comunicado.





El Ministerio de Defensa dijo que la misión se extenderá por tres meses, desde finales de septiembre hasta finales de diciembre, y que el número de aviones de combate, Eurofighter, irá de dos a cuatro.





Desde la anexión de Crimea por Rusia en 2014, la alianza ha fortalecido su “Policía del cielo”Misión colectiva destinada a preservar la seguridad del espacio aéreo de sus miembros, en su flanco oriental, especialmente en los estados bálticos y en Polonia.





El gobierno alemán también anunció que “Intensificará su apoyo a Ucrania”especialmente a través de “La rápida adopción de un paquete 19 de sanciones” Dentro de la Unión Europea.