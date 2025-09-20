Aeropuertos en Bruselas, Londres y Berlín interrumpidos por un ataque cibernético

Publicado el 20 de septiembre de 2025 a las 4:04 p.m. Lectura: 2 min.







Los aeropuertos europeos de Bruselas, Heathrow en Londres y Berlín, son interrumpidos este sábado 20 de septiembre debido a un ataque cibernético contra el software proporcionado por una compañía para la grabación de pasajeros, que a veces tuvieron que esperar muchas horas antes de poder realizar esta formalidad.





“Estamos informados de una interrupción de origen cibernético en nuestro software Muse en varios aeropuertos”dijo Collins Aerospace en una breve declaración, y agregó que el impacto “Se limita a la grabación electrónica de los clientes y al depósito de equipaje”.





La compañía no dio más precisión sobre los términos y el origen de este ciberataque.





Vuelos cancelados y retrasos significativos





En su sitio web, el aeropuerto de Bruselas dijo esto “CyberAttack” había ocurrido “Viernes por la noche”. “Esto ha tenido consecuencias significativas en el programa de vuelo y desafortunadamente conducirá a demoras y cancelaciones”agregó.

















“Tienen que hacer todo manualmente”









El aeropuerto dijo que también se vio afectado por estas perturbaciones. “Nos dijeron que el sistema no funcionaba (…) Siempre hay mucha gente, pero hoy hay muchas más”dice Rowan, un arquitecto de 41 años, que iba a volar a las 2:45 p.m. (1:45 p.m. hora francesa) para Arabia Saudita.





Un tesorero argelino de treinta, que no deseaba dar su nombre, dice que ha estado esperando más de una hora para registrar su equipaje. “No se mueve en absoluto. Dicen que tienen que hacer todo manualmente”dijo que estaba preocupado por extrañar su vuelo a su país.





Maria Casey, de Hampshire, se iría el sábado por la mañana en un vuelo de Etihad para Tailandia, a través de Abu Dhabi. Ella dice que tuvo que alinearse durante tres horas para poder registrar su equipaje. “Tuvieron que escribir nuestras etiquetas a mano”le dijo a la agencia de la Autoridad Autly. “Solo se abrieron dos contadores, estábamos furiosos”ella agrega.





Formalidades extendidas





Según la BBC, la organización de vigilancia de las aerolíneas de Eurocontrol dijo que las aerolíneas fueron pedidos para cancelar la mitad de sus vuelos desde el aeropuerto entre 4 GMT horas el sábado y 2 horas GMT el domingo debido a este incidente.





Heathrow aconseja a los pasajeros que verifiquen la situación de su vuelo con su aerolínea y que lleguen muy temprano para tener tiempo para realizar las formalidades de registro.





En su sitio web, el aeropuerto de Berlín también indica que se ve afectado por esto “Problema técnico con un proveedor”.









Collins Aerospace dice trabajar para resolver el incidente “Lo más rápido posible”.





La compañía, especialista en particular en el procesamiento de datos en aeronáutica, es una subsidiaria del grupo Aerononutical and Defense RTX (ex-Raytheon).









Los ataques cibernéticos y las fallas digitales han interrumpido el transporte aéreo en el mundo en los últimos años, el sector depende cada vez más de sistemas digitales. En un informe reciente sobre la amenaza cibernética en la aerolínea, el grupo de defensa y tecnología que Thales estaba haciendo fue 27 ataques cibernéticos en el Ransomiciel entre enero de 2024 y abril de 2025 años de aviación, un aumento del 600 % durante un año, dirigido a compañías aéreas, aeropuertos, sistemas de navegación o incluso subcontratistas.





En julio pasado, la aerolínea australiana Qantas fue atacada por piratas informáticos, quienes ingresaron a un sistema que alberga datos confidenciales de seis millones de sus clientes. En diciembre de 2024, la compañía Japan Airlines también fue atacada.